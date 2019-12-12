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2019-12-12T04:35+0300
https://ria.ru/20191212/1562296510.html
МЧС направило в Донбасс колонну с медикаментами и детским питанием
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РИА Новости

МЧС направило в Донбасс колонну с медикаментами и детским питанием

04:35 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Из Донского спасательного центра в Ростовской области отправилась очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью. В Донецкую и Луганскую области будут доставлены медикаменты и детские продуктовые наборы общим весом более 435 тонн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 5 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено почти 400 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 94 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины почти 84 тысячи тонн гуманитарных грузов.
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