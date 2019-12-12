МЧС направило в Донбасс колонну с медикаментами и детским питанием

Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк. Архивное фото

Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра в Ростовской области отправилась очередная автомобильная колонна с гуманитарной помощью. В Донецкую и Луганскую области будут доставлены медикаменты и детские продуктовые наборы общим весом более 435 тонн", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 5 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено почти 400 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.