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Новый год—2020
2019-12-12T11:06+0300
https://ria.ru/20191212/1562295921.html
Исследование показало, как россияне добираются к родным на Новый год
https://cdn21.img.ria.ru/images/154879/62/1548796215_0:213:3074:1942_1036x0_80_0_0_72d0d34dae9228b43ae880601546f64d.jpg
РИА Новости

Исследование показало, как россияне добираются к родным на Новый год

03:30 12.12.2019 (обновлено: 11:06 12.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки
Украшение новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне, планирующие на Новый год уехать к родным, в среднем преодолеют в пути 702 километра, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Независимая исследовательская компания Fly Research по просьбе Mastercard опросила в ноябре более 10 тысяч взрослых в 19 странах Европы. Как обратила внимание старший вице-президент по развитию бизнеса и европейским коммуникациям Mastercard Роуз Бомон, в современном мире люди много путешествуют, живут и строят карьеру в других городах и странах, но Новый год воспринимается как время, которое нужно провести с семьей.
По данным компании, на Новый год к родным поедет 27,7% респондентов из России, скорее всего поедет - 22,9%.
"Автомобильные дороги, вокзалы и аэропорты, вероятнее всего, будут перегружены, начиная с 20 декабря. Автобусы и автомобили – наиболее популярные виды транспорта среди европейцев: ими хотя бы раз в зимние каникулы воспользуются 89%. Более трети – 36% опрошенных – поедут домой поездом. Почти каждый третий житель России (31%) и 23% европейцев отправятся к своей семье самолетом. В среднем европеец проедет 516 километров, россиянин – 702 километра, швед – 754 километра, ирландец – 814 километров, португалец – 891 километр", - сказано в исследовании.
Из россиян 15% предпочитают провести новогодние каникулы за границей, при этом 29% уезжающих в дальние страны ответили, что их главное желание на Новый год — это солнце. Каждый третий европеец и 45% россиян отметили, что в праздники хотят провести время со своими питомцами.
Подготовка к путешествию начинается в среднем за 35 дней до Нового года. При этом заранее бронирует билеты только каждый седьмой (13%) житель России, а каждый пятый (20%) покупает их всего за несколько дней до выезда. На дорогу россияне потратят около 350 евро, это чуть больше, чем в среднем в Европе – 322 евро. А вот на подарки для родных и близких, наоборот, немного меньше - 204 евро против 238 евро.
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Новый год—2020РоссияОбщество
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