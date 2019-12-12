Исследование показало, как россияне добираются к родным на Новый год

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россияне , планирующие на Новый год уехать к родным, в среднем преодолеют в пути 702 километра, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Независимая исследовательская компания Fly Research по просьбе Mastercard опросила в ноябре более 10 тысяч взрослых в 19 странах Европы. Как обратила внимание старший вице-президент по развитию бизнеса и европейским коммуникациям Mastercard Роуз Бомон, в современном мире люди много путешествуют, живут и строят карьеру в других городах и странах, но Новый год воспринимается как время, которое нужно провести с семьей.

По данным компании, на Новый год к родным поедет 27,7% респондентов из России, скорее всего поедет - 22,9%.

"Автомобильные дороги, вокзалы и аэропорты, вероятнее всего, будут перегружены, начиная с 20 декабря. Автобусы и автомобили – наиболее популярные виды транспорта среди европейцев: ими хотя бы раз в зимние каникулы воспользуются 89%. Более трети – 36% опрошенных – поедут домой поездом. Почти каждый третий житель России (31%) и 23% европейцев отправятся к своей семье самолетом. В среднем европеец проедет 516 километров, россиянин – 702 километра, швед – 754 километра, ирландец – 814 километров, португалец – 891 километр", - сказано в исследовании.

Из россиян 15% предпочитают провести новогодние каникулы за границей, при этом 29% уезжающих в дальние страны ответили, что их главное желание на Новый год — это солнце. Каждый третий европеец и 45% россиян отметили, что в праздники хотят провести время со своими питомцами.