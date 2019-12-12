Евросоюз обсудил с США обмен данными об иностранных боевиках

ЕС на переговорах был представлен еврокомиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, а также министром юстиции Финляндии Анной-Майей Хенрикссон, координатором ЕС по борьбе с терроризмом Жилем де Керховым, представителями Европола и Евроюста.
"Борьба с терроризмом во всех его формах остается нашим главным общим приоритетом. Мы согласились с важностью продолжения и расширения наших усилий по выявлению и привлечению к ответственности всех тех, кто поддерживает террористическую деятельность или участвует в ней, с особым акцентом на обмен информацией, собранной в зонах боевых действий для использования в уголовном судопроизводстве в качестве приемлемых доказательств", - говорится в заявлении.
Кроме того, стороны подчеркнули "важность использования такого рода информации для повышения безопасности границ". Стороны приветствовали усилия США по обмену информацией об иностранных террористах-боевиках с государствами-членами ЕС и Европолом, а также призвали к "постоянному оперативному сотрудничеству".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США удерживают тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, и хотят, "чтобы Европа их забрала", в противном случае США должны будут "выпустить их в Европу".
*Террористическая организация, запрещенная в России.