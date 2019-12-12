Евросоюз обсудил с США обмен данными об иностранных боевиках

"Борьба с терроризмом во всех его формах остается нашим главным общим приоритетом. Мы согласились с важностью продолжения и расширения наших усилий по выявлению и привлечению к ответственности всех тех, кто поддерживает террористическую деятельность или участвует в ней, с особым акцентом на обмен информацией, собранной в зонах боевых действий для использования в уголовном судопроизводстве в качестве приемлемых доказательств", - говорится в заявлении.