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Корпорация NCR заплатит $245 миллионов за загрязнение реки в США
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РИА Новости

Корпорация NCR заплатит $245 миллионов за загрязнение реки в США

00:52 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковДоллары
Доллары
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Американская корпорация NCR заплатит $245 млн за многолетнее загрязнение реки Каламазу в Мичигане, сообщило в пресс-релизе в среду министерство юстиции СШA.
Фирма потратит 135,7 миллиона долларов на работы по очистке 130-километрового участка реки и заплатит еще 76,5 миллиона долларов Агентству по охране окружающей среды США за дополнительные расходы. Кроме того, 27 миллионов долларов пойдут обществу по охране реки, а 6 миллионов получит правительство штата Мичиган.
Речь идет о загрязнении, которое происходило еще с 1970-х годов, когда бумажная промышленность массово сбрасывала в реки отходы, содержащие полихлорированные бифенилы. Эти вещества относятся к группе стойких органических загрязнителей.
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