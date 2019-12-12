Корпорация NCR заплатит $245 миллионов за загрязнение реки в США

Фирма потратит 135,7 миллиона долларов на работы по очистке 130-километрового участка реки и заплатит еще 76,5 миллиона долларов Агентству по охране окружающей среды США за дополнительные расходы. Кроме того, 27 миллионов долларов пойдут обществу по охране реки, а 6 миллионов получит правительство штата Мичиган.