Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР

По его словам, необходимо стимулировать КНДР к сотрудничеству, "отвечая на то, что она уже сделала в ожидании наших позитивных действий".

"Мы призываем все стороны к сдержанности и возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Вновь подчеркиваем: поиск взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок - это единственно возможный путь к мирному решению проблем Корейского полуострова и формированию в Северо-Восточной Азии прочных механизмов безопасности, что отвечает интересам всех стран региона и мирового сообщества в целом", - сказал Небензя.

"С этой целью предполагаем, что настало время принять политическую резолюцию Совета по ситуации на Корейском полуострове", - добавил он.

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".