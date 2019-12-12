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2019-12-12T00:28+0300
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Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР
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РИА Новости

Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по КНДР

00:28 12.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Совбез принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.
По его словам, необходимо стимулировать КНДР к сотрудничеству, "отвечая на то, что она уже сделала в ожидании наших позитивных действий".
"Мы призываем все стороны к сдержанности и возобновлению диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Вновь подчеркиваем: поиск взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок - это единственно возможный путь к мирному решению проблем Корейского полуострова и формированию в Северо-Восточной Азии прочных механизмов безопасности, что отвечает интересам всех стран региона и мирового сообщества в целом", - сказал Небензя.
"С этой целью предполагаем, что настало время принять политическую резолюцию Совета по ситуации на Корейском полуострове", - добавил он.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".
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