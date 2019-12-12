Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"

Харрингтон первый раз претендует на "Золотой глобус": "Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что сам сериал выдвинут на премию, я был дома, учил слова, и тут мне позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это был прекрасно и неожиданно".