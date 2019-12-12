Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-12T01:23+0300
https://ria.ru/20191212/1562291496.html
Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"
https://cdn21.img.ria.ru/images/96430/05/964300582_0:0:1005:565_1036x0_80_0_0_16f7267ff8528311d3fde05907ec22b7.jpg
РИА Новости

Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"

01:23 12.12.2019
880
© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов". Джон Сноу
Кадр из сериала Игра престолов. Джон Сноу
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Кит Харрингтон поделился своими мыслями по поводу того, что он стал единственным актером из "Игры престолов", который был номинирован на "Золотой глобус", сообщает NME.
В других категориях восьмой последний сезон сериала не представлен.
Харрингтон первый раз претендует на "Золотой глобус": "Я не ожидал, что меня номинируют. Я думал, что сам сериал выдвинут на премию, я был дома, учил слова, и тут мне позвонили мои агенты и сообщили эту новость. Это был прекрасно и неожиданно".
"Каждый раз, когда я прощаюсь с этим шоу, что-то напоминает мне о нем. Это – один из таких моментов. Я благодарен Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) за номинацию. Мы много работали над этим проектом", - добавил исполнитель роли Джона Сноу.
Помимо него на звание "лучшего актера драматического сериала" претендуют Брайан Кокс ("Наследники"), Рами Малек ("Мистер Робот"), Тобайас Мензис ("Корона") и Билли Портер ("Поза").
Церемония вручения премий "Золотой глобус" пройдет 5 января 2020 года.
Американская премия Золотой глобус
9 декабря, 18:43
Стали известны имена номинантов на премию "Золотой глобус"
200001
КультураКино и сериалыНовости культурыИгра престолов (сериал)
Рекомендуем
Артисты выступают на премьере музыкального ревю Жизнь прекрасна! в Московском театре мюзикла
Польский певец после скандала в Гданьске споет "Темную ночь" в Москве
Певица Лариса Долина в студии радио Sputnik
Лариса Долина исполнила "Колыбельную медведицы" в новой серии "Умки"
Британский рок-музыкант Пол Маккартни выступает в рамках тура On The Run в СК Олимпийский
По книге Пола Маккартни снимут анимационный фильм
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля Блаженный остров в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре Et Cetera в Москве.
Игорь Золотовицкий сыграет главную роль в спектакле "Блаженный остров"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Россия высылает двух немецких дипломатов
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Газораспределительная станция в Львовской области
На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание Российского организационного комитета Победа
Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Киев намерен подготовить изменения в Минские соглашения
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Посол Республики Эквадор в РФ Хулио Прадо Эспиноса
Посол Эквадора рассказал, кто причастен к протестам в стране
Здание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
Лента новостейМолния