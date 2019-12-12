Велосипедист проложил маршрут на карте Лондона, изобразив оленя

Рисунок на карте в форме головы оленя, сделанный с помощью GPS-трекера

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Английский велосипедист Энтони Хойт проложил маршрут в специальном приложении так, чтобы на карте Лондона получилось изображение рождественского оленя, Английский велосипедист Энтони Хойт проложил маршрут в специальном приложении так, чтобы на карте Лондона получилось изображение рождественского оленя, сообщает Daily Mail.

В приложении графически показывается маршрут движения на карте. Хойт, прокладывая путь, уже рисовал кота, снеговика и Санта-Клауса.

Bonjour @TeamCOFIDIS @BouhanniNacer Glad you like my @Strava art! I'd be delighted to show my support for Cofidis with a team jersey when I do my next doodle, except I don't have one! 😁 https://t.co/ujm3H3nt6I — Anthony Hoyte (@anthoyte) December 26, 2018

К этим новогодним праздникам англичанин решил украсить карту Лондона оленем. На создание виртуального образа ушло девять часов – велосипедист проехал 127 километров.