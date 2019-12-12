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Туризм
2019-12-12T03:26+0300
https://ria.ru/20191212/1562282476.html
Велосипедист проложил маршрут на карте Лондона, изобразив оленя
https://cdn22.img.ria.ru/images/156227/91/1562279145_0:298:1080:906_1036x0_80_0_0_78d556a4c4c16bc9b37216e3d70ee26c.jpg
РИА Новости

Велосипедист проложил маршрут на карте Лондона, изобразив оленя

03:23 12.12.2019 (обновлено: 03:26 12.12.2019)
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© Anthony HoyteРисунок на карте в форме головы оленя, сделанный с помощью GPS-трекера
Рисунок на карте в форме головы оленя, сделанный с помощью GPS-трекера
© Anthony Hoyte
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Английский велосипедист Энтони Хойт проложил маршрут в специальном приложении так, чтобы на карте Лондона получилось изображение рождественского оленя, сообщает Daily Mail.
В приложении графически показывается маршрут движения на карте. Хойт, прокладывая путь, уже рисовал кота, снеговика и Санта-Клауса.
К этим новогодним праздникам англичанин решил украсить карту Лондона оленем. На создание виртуального образа ушло девять часов – велосипедист проехал 127 километров.
В комментариях в соцсети пользователи восхищаются креативностью Энтони. Один из них назвал рисунок "шедевром", а самого велосипедиста – "гением".
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