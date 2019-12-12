Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-12-12T15:41+0300
https://ria.ru/20191212/1562255028.html
На Сахалине началось голосование за название рельсобусов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156225/14/1562251466_53:0:800:420_1036x0_80_0_0_20c5b1e032fcbc59a468f1e671b52942.jpg
РИА Новости

На Сахалине началось голосование за название рельсобусов

08:00 12.12.2019 (обновлено: 15:41 12.12.2019)
2559
© Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиНачалось голосование за название для первых в России рельсобусов
Началось голосование за название для первых в России рельсобусов
© Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жители Сахалинской области могут выбрать название скоростным рельсовым автобусам. Три поезда самой современной модификации начали курсировать в регионе. Жителям острова предложили дать имена каждому составу.
Голосование будет проходить в два этапа в социальных сетях: до 15 декабря включительно пользователи присылают варианты названий, а с 16 декабря начнется отбор самых популярных.
Название должно отражать уникальные особенности Сахалинской области, сообщает пресс-служба местного правительства. Среди уже поступивших предложений — "Сивуч", "Чайка" и "Косатка".
Сахалин стал первым регионом в России, где начали использовать эту модель скоростных поездов. Еще три рельсовых автобуса приобретут для острова в следующем году.
1181521210
Обсудить 4
Спортсмены и команды
Сахалин (Южно-Сахалинск, ж)
Хорошие новостиХорошие новостиРоссия
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборной кампании в Манчестере. 10 декабря 2019
В Британии начались выборы, которые Россия уже выиграла
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам
Дмитрий Пучков
Гоблин: молодежи интересно только, как ничего не делать и разбогатеть
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази
Джамахирия раздора. США нашли "виновного" в Ливии
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею признать Россию "спонсором терроризма"
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Сотрудник полиции у посольства Германии в Москве
Россия высылает двух немецких дипломатов
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Геонейтрино помогут ответить на фундаментальные вопросы о строении и составе Земли
Горячая штучка. Ученые нашли способ узнать, почему внутри Земли тепло
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Кризис ВТО и ошибка российских караул-патриотов
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:25Пентагон сообщил об испытании ракеты, прежде запрещенной ДРСМД
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
Лента новостейМолния