На Сахалине началось голосование за название рельсобусов

Началось голосование за название для первых в России рельсобусов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Жители Сахалинской области могут выбрать название скоростным рельсовым автобусам. Три поезда самой современной модификации начали курсировать в регионе. Жителям острова предложили дать имена каждому составу.

Голосование будет проходить в два этапа в социальных сетях: до 15 декабря включительно пользователи присылают варианты названий, а с 16 декабря начнется отбор самых популярных.

Название должно отражать уникальные особенности Сахалинской области, сообщает пресс-служба местного правительства . Среди уже поступивших предложений — "Сивуч", "Чайка" и "Косатка".