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Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
2019-12-11T21:58+0300
https://ria.ru/20191211/1562292289.html
Тамбовщина по федеральному проекту на спорт потратила 169 млн рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/103088/33/1030883385_0:143:1712:1106_1036x0_80_0_0_758a96961bd1a5e5974ae7962279f4bf.jpg
РИА Новости

Тамбовщина по федеральному проекту на спорт потратила 169 млн рублей

21:58 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХоккей на льду
Хоккей на льду
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТАМБОВ, 11 дек – РИА Новости. Объем финансирования федерального проекта "Спорт — норма жизни" в Тамбовской области на 2019 год составил 168,8 миллиона рублей, из них 118,2 миллиона рублей выделены из федерального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Тамбовская область активно включилась в реализацию проекта "Спорт — норма жизни", который является частью нацпроекта "Демография". В 2019 году выделенные средства пошли на строительство спортивных объектов и закупку необходимого оборудования.
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"При активной поддержке главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина развивается инфраструктура для массового спорта, строятся спортивные объекты в районах, небольших населенных пунктах. Только в 2019 году велось строительство 20 различных объектов. Построено футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе "Факел" в райцентре Первомайский, а также спортивная площадка в селе Красносвободное Тамбовского района. Оборудованы десять малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО. Заканчивается строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в селе Новоникольское Мичуринского района", - приводит пресс-служба слова начальника управления по физической культуре и спорту области Михаила Белоусова.
По его словам, на выделенные средства также приобретено различное спортивное оборудование для спортшкол и спортивных объектов региона, в том числе комплекты покрытия для легкоатлетических беговых дорожек для стадиона имени В.М. Боброва в Моршанске и стадиона "Факел" в Первомайском, комплект искусственного покрытия для футбольного поля в селе Красносвободное.
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"Мы проводим большое количество мероприятий, в которых могут принимать участие не профессиональные спортсмены, а обычные жители, ведущие здоровый образ жизни. Они становятся все более популярными, массовыми. Мы видим, что спорт действительно является образом жизни у большого количества людей, и это не может не радовать", - сказал Белоусов.
Он уточнил, что благодаря реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" через пять лет, к 2024 году, доля тамбовчан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна составить 55% (около 528 тысяч человек).

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Тамбовская областьТамбовский район
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