В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

"По предварительным данным, столкнулись "Лада Калина" под управлением 34-летнего водителя и грузовой автомобиль Scania под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажир от полученных травм скончались на месте", - сказала собеседница агентства.