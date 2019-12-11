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В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
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РИА Новости

В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

21:24 11.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду в Саратовской области, в результате два человека погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 21.00 (20.00 мск) на автодороге вблизи села Чапаевка Ершовского района.
"По предварительным данным, столкнулись "Лада Калина" под управлением 34-летнего водителя и грузовой автомобиль Scania под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажир от полученных травм скончались на месте", - сказала собеседница агентства.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавила она.
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