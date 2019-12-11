Удмуртия вошла в десятку лучших регионов в событийном туризме

Девушки у стенда выставки продукции промышленных предприятий Удмуртии и России в Ижевске

УФА, 11 дек - РИА Новости. Удмуртская республика заняла седьмое место среди 72 регионов - участников национальной премии в области туризма Russian Event Awards в 2019 году, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

"Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году. В рейтинге были учтены 72 региона-участника премии. Удмуртская Республика заняла седьмое место",- говорится в сообщении пресс-службы руководства республики.

По данным ведомства, на первом месте – Свердловская область, на втором – Республика Татарстан, на третьем – Московская область. Затем идут Нижегородская, Самарская и Саратовская области. Вслед за ними - Удмуртская Республика. В топ-10 также вошли Республика Бурятия, Кировская область и Алтайский край.

В сообщении отмечается, что составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, подавших заявки на участие в конкурсе, результаты региональных конкурсов, результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.