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Удмуртская Республика
2019-12-11T21:16+0300
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Удмуртия вошла в десятку лучших регионов в событийном туризме
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РИА Новости

Удмуртия вошла в десятку лучших регионов в событийном туризме

21:13 11.12.2019 (обновлено: 21:16 11.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушки у стенда выставки продукции промышленных предприятий Удмуртии и России в Ижевске
Девушки у стенда выставки продукции промышленных предприятий Удмуртии и России в Ижевске
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 11 дек - РИА Новости. Удмуртская республика заняла седьмое место среди 72 регионов - участников национальной премии в области туризма Russian Event Awards в 2019 году, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году. В рейтинге были учтены 72 региона-участника премии. Удмуртская Республика заняла седьмое место",- говорится в сообщении пресс-службы руководства республики.
По данным ведомства, на первом месте – Свердловская область, на втором – Республика Татарстан, на третьем – Московская область. Затем идут Нижегородская, Самарская и Саратовская области. Вслед за ними - Удмуртская Республика. В топ-10 также вошли Республика Бурятия, Кировская область и Алтайский край.
В сообщении отмечается, что составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, подавших заявки на участие в конкурсе, результаты региональных конкурсов, результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
"Удмуртия за год поднялась с 23 места на седьмое. И это общая победа всей команды республики во главе с Александром Бречаловым. Жители России и других стран проявляют интерес к разным событиям, организованным на территории региона. Это и встречи на усадьбе Тол Бабая, тракторный биатлон, спортивные мероприятия. У нас есть стимул работать ещё лучше, чтобы привлечь туристов в республику",- цитирует пресс-служба начальника управления по развитию туризма Минэкономики Удмуртии Юлию Железняк.
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Удмуртская РеспубликаТуризмАлександр БречаловУдмуртияОбщество
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