Удмуртия вошла в десятку лучших регионов в событийном туризме

УФА, 11 дек - РИА Новости. Удмуртская республика заняла седьмое место среди 72 регионов - участников национальной премии в области туризма Russian Event Awards в 2019 году, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2019 году. В рейтинге были учтены 72 региона-участника премии. Удмуртская Республика заняла седьмое место",- говорится в сообщении пресс-службы руководства республики.
По данным ведомства, на первом месте – Свердловская область, на втором – Республика Татарстан, на третьем – Московская область. Затем идут Нижегородская, Самарская и Саратовская области. Вслед за ними - Удмуртская Республика. В топ-10 также вошли Республика Бурятия, Кировская область и Алтайский край.
В сообщении отмечается, что составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, подавших заявки на участие в конкурсе, результаты региональных конкурсов, результаты финала Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
"Удмуртия за год поднялась с 23 места на седьмое. И это общая победа всей команды республики во главе с Александром Бречаловым. Жители России и других стран проявляют интерес к разным событиям, организованным на территории региона. Это и встречи на усадьбе Тол Бабая, тракторный биатлон, спортивные мероприятия. У нас есть стимул работать ещё лучше, чтобы привлечь туристов в республику",- цитирует пресс-служба начальника управления по развитию туризма Минэкономики Удмуртии Юлию Железняк.