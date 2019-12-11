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Краснодарский край
2019-12-11T21:04+0300
https://ria.ru/20191211/1562291064.html
Депутаты Кубани расширили географию курортного сбора
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РИА Новости

Депутаты Кубани расширили географию курортного сбора

21:04 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕйский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края проголосовали за включение в зону курортного сбора Ейска, Должанского сельского поселения Ейского района и Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
"Депутаты проголосовали за расширение территории эксперимента по курортному сбору, включив в нее Ейское городское и Должанское сельское поселения Ейского района и Тенгинское сельское поселение Туапсинского района", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эксперимент начнет действовать на этих территориях с 1 января 2020 года. Ставка сбора - 10 рублей с человека. Сохраняются все льготные категории граждан, с которых сбор не взимается.
"Безусловно, принятие этого закона требуется уже сейчас. Но есть спорные моменты, которые требуют обсуждения. Думаю, будет правильно поручить профильным министерству и нашему комитету эти вопросы детально проработать", - приводятся слова спикера парламента Юрия Бурлачко.
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Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Эксперимент начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края, он продлится до 31 декабря 2022 года. На региональном уровне устанавливаются территория эксперимента, размер сбора, порядок и сроки его исчисления.
Максимальный размер сбора - 100 рублей в сутки, в 2018 году он был ограничен 50 рублями. При этом размер сбора может дифференцироваться вплоть до снижения до 0 рублей в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта. Платить сбор обязаны совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Предусмотрен ряд льгот.
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