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Россотрудничество открыло в Любляне выставку о враче Петра I
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РИА Новости

Россотрудничество открыло в Любляне выставку о враче Петра I

20:49 11.12.2019 (обновлено: 21:04 11.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПортрет Петра Первого
Портрет Петра Первого
© РИА Новости
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ЛЮБЛЯНА, 11 дек - РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Любляне открылась историко-культурная выставка "Царь и врач", представленная государственным музеем-заповедником "Петергоф".
Экспозиция инициирована Россотрудничеством при содействии министерства культуры РФ. Она рассказывает о судьбе словенского врача Грегора Воглара, которого Петр I пригласил на службу в 1689 году. За 25 лет в России Воглар внес существенный вклад в развитие медицины.
Как заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, выставка станет пилотным зарубежным проектом программы к 350-летию со дня рождения Петра Великого.
"Россотрудничеству чрезвычайно важно поддерживать такие проекты, которые направлены на развитие международных связей. В продвижении культурных, научных, образовательных достижений России наши музеи играют важнейшую роль. Россотрудничество при этом готово выступить в качестве посредника в поиске выставочных площадок за рубежом", - сказала Митрофанова на торжественной церемонии открытия экспозиции.
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По замыслу организаторов, выставка "Царь и врач" спроектирована как передвижной проект, подчеркивающий мобильность в делах, мыслях и идеях Петра I. В конце XVII и начале XVIII веков русский царь несколько раз инкогнито путешествовал в составе дипломатических миссий в Западную Европу. В связи с этим информационные стенды выставки оформлены в виде чемоданов, символизирующих культурный обмен знаниями.
О жизни словенского врача рассказывается в фильме, созданного специально для выставки в Любляне. В материалах выставки также можно узнать о масштабных петровских преобразованиях, одним из свидетелей которых стал Воглар.
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На выставке представлены изображения мемориальных предметов из коллекции "Петергофа". Видеоматериалы с элементами анимации подробно представляют эпоху Петра I.
"Мы убеждены, что историческое и культурное наследие является мощнейшим фактором культурной и духовной интеграции народов мира. Я уверена, эта экспозиция будет интересна всем категориям посетителей - взрослым, детям, жителям Любляны, других стран", - отметила глава Россотрудничества.
Выставка вносит важный вклад в сохранение памяти о Петре Великом, а также в развитие российско-словенских отношений, заключила она.
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КультураЭлеонора МитрофановаРоссотрудничествоМинистерство культуры РФРоссия
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