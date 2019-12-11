Россотрудничество открыло в Любляне выставку о враче Петра I

ЛЮБЛЯНА, 11 дек - РИА Новости. В Российском центре науки и культуры в Любляне открылась историко-культурная выставка "Царь и врач", представленная государственным музеем-заповедником "Петергоф".

Экспозиция инициирована Россотрудничеством при содействии министерства культуры РФ. Она рассказывает о судьбе словенского врача Грегора Воглара, которого Петр I пригласил на службу в 1689 году. За 25 лет в России Воглар внес существенный вклад в развитие медицины.

Как заявила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова , выставка станет пилотным зарубежным проектом программы к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

"Россотрудничеству чрезвычайно важно поддерживать такие проекты, которые направлены на развитие международных связей. В продвижении культурных, научных, образовательных достижений России наши музеи играют важнейшую роль. Россотрудничество при этом готово выступить в качестве посредника в поиске выставочных площадок за рубежом", - сказала Митрофанова на торжественной церемонии открытия экспозиции.

По замыслу организаторов, выставка "Царь и врач" спроектирована как передвижной проект, подчеркивающий мобильность в делах, мыслях и идеях Петра I. В конце XVII и начале XVIII веков русский царь несколько раз инкогнито путешествовал в составе дипломатических миссий в Западную Европу. В связи с этим информационные стенды выставки оформлены в виде чемоданов, символизирующих культурный обмен знаниями.

О жизни словенского врача рассказывается в фильме, созданного специально для выставки в Любляне. В материалах выставки также можно узнать о масштабных петровских преобразованиях, одним из свидетелей которых стал Воглар.

На выставке представлены изображения мемориальных предметов из коллекции "Петергофа". Видеоматериалы с элементами анимации подробно представляют эпоху Петра I.

"Мы убеждены, что историческое и культурное наследие является мощнейшим фактором культурной и духовной интеграции народов мира. Я уверена, эта экспозиция будет интересна всем категориям посетителей - взрослым, детям, жителям Любляны, других стран", - отметила глава Россотрудничества.