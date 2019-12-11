В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, в Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, в Чувашии освободят от уплаты транспортного налога, сообщает пресс-служба главы республики.

Изменения в законодательство вносятся по инициативе главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, который поддержал соответствующее обращение партии "Единая Россия".

"Законопроектом предусматривается полное освобождение семей, имеющих детей-инвалидов, от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чувашии около 5 тысяч семей имеют детей-инвалидов, при этом каждая вторая семья имеет легковой автомобиль.

"Особенных детишек, конечно, нужно часто, если не ежедневно, возить на учебу, в больницу, на реабилитацию. И появилась идея – для семей, воспитывающих особенных детей, реализовать льготу по уплате транспортного налога, как одного из видов республиканских налогов. Мы сообщили о нашем предложении главе Чувашии, и он его горячо поддержал", – рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", заместитель председателя госсовета Чувашии Юрий Кислов.