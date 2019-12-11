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В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога
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РИА Новости

В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от транспортного налога

20:33 11.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом автомобиля в Москве
Опознавательный знак Инвалид под стеклом автомобиля в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, в Чувашии освободят от уплаты транспортного налога, сообщает пресс-служба главы республики.
Изменения в законодательство вносятся по инициативе главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, который поддержал соответствующее обращение партии "Единая Россия".
"Законопроектом предусматривается полное освобождение семей, имеющих детей-инвалидов, от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Чувашии около 5 тысяч семей имеют детей-инвалидов, при этом каждая вторая семья имеет легковой автомобиль.
"Особенных детишек, конечно, нужно часто, если не ежедневно, возить на учебу, в больницу, на реабилитацию. И появилась идея – для семей, воспитывающих особенных детей, реализовать льготу по уплате транспортного налога, как одного из видов республиканских налогов. Мы сообщили о нашем предложении главе Чувашии, и он его горячо поддержал", – рассказал секретарь регионального отделения "Единой России", заместитель председателя госсовета Чувашии Юрий Кислов.
В свою очередь министр финансов Светлана Енилина отметила, что полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в четырех субъектах ПФО.
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