МИД: Россия и США ведут постоянный диалог по ливийскому урегулированию

"Вместе с американскими партнёрами мы участвуем в берлинском формате. Вчера была встреча старших должностных лиц, там американская делегация и другие представители госдепа, мы, конечно, общаемся. Были и двусторонние контакты, обмены мнениями. И в многостороннем формате, включая со спецпосланником ООН по Ливии", - сказал Богданов.