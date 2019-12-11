МИД: Россия и США ведут постоянный диалог по ливийскому урегулированию

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Москва и Вашингтон ведут постоянный диалог по вопросам ливийского урегулирования, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что у обеих стран есть общая заинтересованность в более тесном диалоге по ливийскому урегулированию.
"Вместе с американскими партнёрами мы участвуем в берлинском формате. Вчера была встреча старших должностных лиц, там американская делегация и другие представители госдепа, мы, конечно, общаемся. Были и двусторонние контакты, обмены мнениями. И в многостороннем формате, включая со спецпосланником ООН по Ливии", - сказал Богданов.
Он отметил, что РФ ведёт контакты и с другими странами по Ливии, в том числе с Турцией. Богданов подчеркнул, что и РФ, и США поддерживают деятельность спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саляме.
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