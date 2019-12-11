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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T19:55+0300
https://ria.ru/20191211/1562288924.html
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
https://cdn24.img.ria.ru/images/156228/88/1562288811_0:154:2000:1280_1036x0_80_0_0_2dc9775e05c93e778b11b9a0f6299b5a.jpg
РИА Новости

Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий

19:55 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек - РИА Новости. Тверские власти в рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в этом году оказали помощь 41 ветерану войны, в декабре текущего года дополнительно были выделены средства на обеспечение жильем еще 12 ветеранов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В среду глава региона принял участие в заседании Российского организационного комитета "Победа", основной темой которого стало проведение в 2020 году Года памяти и славы, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне. ил, что
Губернатор также отметил, что ветеранам предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.
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Тверская областьИгорь РуденяТверьОбщество
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