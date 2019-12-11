Руденя рассказал о помощи ветеранам в улучшении жилусловий

ТВЕРЬ, 11 дек - РИА Новости. Тверские власти в рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов в этом году оказали помощь 41 ветерану войны, в декабре текущего года дополнительно были выделены средства на обеспечение жильем еще 12 ветеранов, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
В среду глава региона принял участие в заседании Российского организационного комитета "Победа", основной темой которого стало проведение в 2020 году Года памяти и славы, сохранение памяти и предотвращение фальсификации истории о Великой Отечественной войне. ил, что
Губернатор также отметил, что ветеранам предоставляются денежные выплаты на газификацию домов и квартир, компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов. Ветераны в плановом режиме проходят диспансеризацию, получают все необходимые социальные и медицинские услуги.