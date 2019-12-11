В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.

Норма так называемого "конституционного обвинения" существует в конституции Чили с 1828 года. Этот юридическо-политический процесс позволяет привлекать к ответственности высших чиновников страны. После внесения обвинения в палате представителей по жребию создается комиссия из пяти человек, которые решают, останутся ли в силе предъявленные обвинения. В дальнейшем нижняя палата подтверждает их общим голосованием. После этого сенат должен выступить в роли жюри присяжных, высказавшись только "да" или "нет" по поводу виновности должностного лица.