В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Протокол конституционного обвинения в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры был утверждён в парламентской комиссии и будет в четверг рассмотрен палатой депутатов.
"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", - заявил по итогам голосования член комиссии сенатор Инсульса, его слова приводит издание Cooperativa.
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Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.
Норма так называемого "конституционного обвинения" существует в конституции Чили с 1828 года. Этот юридическо-политический процесс позволяет привлекать к ответственности высших чиновников страны. После внесения обвинения в палате представителей по жребию создается комиссия из пяти человек, которые решают, останутся ли в силе предъявленные обвинения. В дальнейшем нижняя палата подтверждает их общим голосованием. После этого сенат должен выступить в роли жюри присяжных, высказавшись только "да" или "нет" по поводу виновности должностного лица.
Власти Чили 8 декабря отменили режим чрезвычайного положения, введенный осенью из-за протестов. Поводом для массовых протестов стал рост цен на проезд на метро, но это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные, в ряде городов объявили чрезвычайное положение, регулярно вводится комендантский час.