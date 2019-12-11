РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T19:44+0300
https://ria.ru/20191211/1562288495.html
В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента
https://cdn22.img.ria.ru/images/23488/52/234885295_0:333:1493:1173_1036x0_80_0_0_139b0be0a2fb8ecd8803dbb4d045ebc1.jpg
РИА Новости

В Чили парламентская комиссия утвердила обвинение в адрес президента

19:44 11.12.2019
234
© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости . Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Протокол конституционного обвинения в адрес президента Чили Себастьяна Пиньеры был утверждён в парламентской комиссии и будет в четверг рассмотрен палатой депутатов.
"Есть свидетельства того, что правительство полностью утратило контроль над ситуацией в сфере общественного порядка в стране", - заявил по итогам голосования член комиссии сенатор Инсульса, его слова приводит издание Cooperativa.
Президент Чили Себастьян Пиньера
13 ноября, 07:19
Президент Чили предложил протестующим гражданам три соглашения
Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто против бывшего главы МВД Андреса Чадвика, которого Пиньера в понедельник снял с должности на фоне охвативших страну массовых протестов. Депутаты требуют запретить Чадвику в течение пяти лет занимать посты на государственной службе.
Норма так называемого "конституционного обвинения" существует в конституции Чили с 1828 года. Этот юридическо-политический процесс позволяет привлекать к ответственности высших чиновников страны. После внесения обвинения в палате представителей по жребию создается комиссия из пяти человек, которые решают, останутся ли в силе предъявленные обвинения. В дальнейшем нижняя палата подтверждает их общим голосованием. После этого сенат должен выступить в роли жюри присяжных, высказавшись только "да" или "нет" по поводу виновности должностного лица.
Власти Чили 8 декабря отменили режим чрезвычайного положения, введенный осенью из-за протестов. Поводом для массовых протестов стал рост цен на проезд на метро, но это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы, погибли 19 человек. В крупные города были стянуты военные, в ряде городов объявили чрезвычайное положение, регулярно вводится комендантский час.
Массовые протесты в Чили
1 ноября, 01:41
Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили
422000
Обсудить 0
Протесты в ЧилиСебастьян ПиньераЧилиВ мире
Рекомендуем
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В сенате США одобрили билль, признающий Россию "спонсором терроризма"
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Анна Егорова
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Военные корабли в бухте Севастополя
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Послание в бутылке
В США нашлось послание в бутылке, отправленное 36 лет назад
Реклама сотового оператора Tele2
Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию
Президент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии лишил 12 человек государственных наград
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35СМИ сообщили о возможном увеличении штрафов для бизнеса в десятки раз
09:35На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28
09:34В Находке списанная подлодка затонула при буксировке на утилизацию
09:31Четверть россиян боится увольнения, показал опрос
09:30Владельцев "Зимней вишни" обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей
09:23В грузовике стрелков в Джерси-Сити нашли самодельную бомбу
09:21Аэропорт Ливерпуля возобновил работу после ЧП с частным самолетом
09:20Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
Лента новостейМолния