Кубанские депутаты утвердили бюджет региона

КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Депутаты Краснодарского края утвердили краевой бюджет на трехлетний период – до 2022 года, около 70% расходов пойдут на социальную сферу, говорится в сообщении законодательного собрания.

"Сегодня... мы приняли закон о краевом бюджете во втором чтении. И в процессе этой работы не было политиканства и демагогии. Совместно с администрацией мы сработали конструктивно, благодаря чему во время голосования не получили ни одного голоса против", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Юрия Бурлачко.

По его словам, около 70% расходной части бюджета будет направлено на социальную сферу.

Как уточнили краевые власти, на меры социальной поддержки в 2018 году пойдут 33,3 миллиарда рублей, 2019 году – 38,8 миллиарда. В 2020 году планируется направить почти 44 миллиарда рублей.

"Возможность так существенно поддерживать социальную сферу у нас имеется потому, что все отрасли кубанской экономики работают достаточно устойчиво и стабильно. И на будущее наша задача как законодателей состоит в том, чтобы создавать правовые основания для роста всех отраслей нашей экономики. Чтобы росло производство, креп реальный сектор, увеличивались налоговые поступления", - пояснил председатель.

Комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике перед подготовкой документа ко второму чтению детально рассмотрел рекомендации, полученные от участников парламентских слушаний, а также замечания и предложения, поступившие от профильных комитетов, фракций КПРФ и ЛДПР, прокуратуры и администрации края.

Была подготовлена таблица поправок, которые предусматривают увеличение доходов и расходов краевого бюджета на 2020 год почти на 1,1 миллиарда рублей за счет федеральных средств.