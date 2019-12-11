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Краснодарский край
2019-12-11T18:51+0300
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Кубанские депутаты утвердили бюджет региона
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РИА Новости

Кубанские депутаты утвердили бюджет региона

18:51 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края утвердили краевой бюджет на трехлетний период – до 2022 года, около 70% расходов пойдут на социальную сферу, говорится в сообщении законодательного собрания.
"Сегодня... мы приняли закон о краевом бюджете во втором чтении. И в процессе этой работы не было политиканства и демагогии. Совместно с администрацией мы сработали конструктивно, благодаря чему во время голосования не получили ни одного голоса против", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Юрия Бурлачко.
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По его словам, около 70% расходной части бюджета будет направлено на социальную сферу.
Как уточнили краевые власти, на меры социальной поддержки в 2018 году пойдут 33,3 миллиарда рублей, 2019 году – 38,8 миллиарда. В 2020 году планируется направить почти 44 миллиарда рублей.
"Возможность так существенно поддерживать социальную сферу у нас имеется потому, что все отрасли кубанской экономики работают достаточно устойчиво и стабильно. И на будущее наша задача как законодателей состоит в том, чтобы создавать правовые основания для роста всех отраслей нашей экономики. Чтобы росло производство, креп реальный сектор, увеличивались налоговые поступления", - пояснил председатель.
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Комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике перед подготовкой документа ко второму чтению детально рассмотрел рекомендации, полученные от участников парламентских слушаний, а также замечания и предложения, поступившие от профильных комитетов, фракций КПРФ и ЛДПР, прокуратуры и администрации края.
Была подготовлена таблица поправок, которые предусматривают увеличение доходов и расходов краевого бюджета на 2020 год почти на 1,1 миллиарда рублей за счет федеральных средств.
Дополнительные средства - около 935 миллионов - будут направлены на развитие физической культуры и спорта. Также планируется увеличить почти на 320 миллионов рублей финансирование здравоохранения. В рамках расходов на образование предусмотрены дополнительные 143,3 миллиона рублей на реконструкцию сельских школ. Всего, согласно поправкам, в 2020 году социально-культурная сфера Кубани дополнительно получит около 2 миллиардов рублей.
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