Более 500 тысяч детей подали заявки на конкурс "Мой первый бизнес"

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 500 тысяч заявок от школьников в возрасте от 11 до 18 лет из всех регионов России и 91 страны мира поступило на международный конкурс "Мой первый бизнес" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей; в связи с высокой активностью онлайн-этап конкурса продлен до 20 декабря, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Число заявок на онлайн-этап конкурса растет с каждым днем. Более того, в этом году заметно увеличилось количество участников из других стран – на портале конкурса уже зарегистрировались представители из 91 страны мира. Из-за высокой активности школьников мы решили продлить онлайн-этап конкурса до 20 декабря. У ребят есть еще 10 дней для того, чтобы пройти задания и выйти в следующий этап", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова

Цель конкурса – развитие молодежного предпринимательства. Молодые люди могут принять участие в конкурсе как с бизнес-идеей, так и с готовым проектом. Наставниками выступают известные российские блогеры, предприниматели и студенты РЭУ имени. Г.В. Плеханова. Старт третьего сезона конкурса был объявлен 5 ноября.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и выполнить задания в одном из пяти выбранных направлений конкурса.

На сегодняшний день больше всего участников зарегистрировано в следующих направлениях: "Медиа" (45,6%), "Инновационное" (24,2%), "Социальное" (14,8%). Лидером по количеству заявок по-прежнему остается Москва и Московская область – 76 829 (15,28% от общего количества заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 36 847 (7,33%), на третьем – Нижегородская область – 16 844 (3,35%), отметили в пресс-службе.

Вслед за онлайн-этапом начнется очный этап, в рамках которого пройдут бизнес-интенсивы в 42 городах и четырехмесячный бизнес-курс START UP в 19 городах России.