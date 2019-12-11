Богданов обсудил с генсеком сирийской партии урегулирование в стране

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвином Ибрагимом ситуацию в Сирии, сообщает российское дипведомство.
Встреча прошла в среду. "В ходе состоявшейся беседы обсуждалась ситуация в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования и посткризисного восстановления САР", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России