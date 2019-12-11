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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-11T18:16+0300
https://ria.ru/20191211/1562285135.html
Богданов обсудил с генсеком сирийской партии урегулирование в стране
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РИА Новости

Богданов обсудил с генсеком сирийской партии урегулирование в стране

18:16 11.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвином Ибрагимом ситуацию в Сирии, сообщает российское дипведомство.
Встреча прошла в среду. "В ходе состоявшейся беседы обсуждалась ситуация в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования и посткризисного восстановления САР", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияВ мире
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