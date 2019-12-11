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Новости Подмосковья
2019-12-11T18:10+0300
https://ria.ru/20191211/1562284699.html
Стали известны лидеры Подмосковья по инвестициям
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РИА Новости

Стали известны лидеры Подмосковья по инвестициям

18:10 11.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники делового форума
Участники делового форума
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области подвели итоги 2019 года на областном форуме. Лидерами по инвестициям, согласно исследованиям профильного министерства, стали Химки, Солнечногорск и Руза. Об этом сообщает телеканал "360".
В Химках создан Единый центр поддержки предпринимательства. Там готовы помочь бизнесменам, ответить на все вопросы и подготовить необходимые документы. Также в округе открыты три коворкинга, аренда офиса там обойдется в несколько раз дешевле, чем в Москве. В администрации Химок отметили, что важно создать комфортные условия и для работы, и для жизни.
"Кроме инвестиций в бизнес мы также делаем инвестиции в социальную инфраструктуру, которая очень важна. Если вы будете открывать какое-то предприятие, в этом предприятии будут работать люди. Не менее 10 социальных объектов в Химках строят каждый год. За последние пять лет было построено более 70 объектов социальной инфраструктуры", – сказал глава Химок Дмитрий Волошин.
Химкам повезло и с расположением. Рядом и трасса М11, и Московская кольцевая автодорога, и Канал имени Москвы. Также есть аэропорт Шереметьево, который в этом году обзавелся третьей взлетно-посадочной полосой. Транспортные артерии способствуют повышению инвестиционной привлекательности всей Московской области.
В следующем году инвесторы планируют вложить около 60 миллиардов рублей в новый комплекс "Химки Экспо", который будет построен в аэропорту Шереметьево. Также в ближайшие пять лет планируется вложить деньги в строительство транспортно-пересадочных узлов, Репинской и Машкинской развязок.
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