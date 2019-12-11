Стали известны лидеры Подмосковья по инвестициям

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Предприниматели Московской области подвели итоги 2019 года на областном форуме. Лидерами по инвестициям, согласно исследованиям профильного министерства, стали Химки, Солнечногорск и Руза. Об этом сообщает телеканал . Предприниматели Московской области подвели итоги 2019 года на областном форуме. Лидерами по инвестициям, согласно исследованиям профильного министерства, стали Химки, Солнечногорск и Руза. Об этом сообщает телеканал "360"

В Химках создан Единый центр поддержки предпринимательства. Там готовы помочь бизнесменам, ответить на все вопросы и подготовить необходимые документы. Также в округе открыты три коворкинга, аренда офиса там обойдется в несколько раз дешевле, чем в Москве. В администрации Химок отметили, что важно создать комфортные условия и для работы, и для жизни.

"Кроме инвестиций в бизнес мы также делаем инвестиции в социальную инфраструктуру, которая очень важна. Если вы будете открывать какое-то предприятие, в этом предприятии будут работать люди. Не менее 10 социальных объектов в Химках строят каждый год. За последние пять лет было построено более 70 объектов социальной инфраструктуры", – сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Химкам повезло и с расположением. Рядом и трасса М11, и Московская кольцевая автодорога, и Канал имени Москвы. Также есть аэропорт Шереметьево, который в этом году обзавелся третьей взлетно-посадочной полосой. Транспортные артерии способствуют повышению инвестиционной привлекательности всей Московской области.