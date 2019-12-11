МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории, граничащей с участком разведения сил и средств, в районе населенного пункта Станица Луганская ликвидирован тайник с крупной партией боеприпасов", - сказал представитель пресс-службы.
По данным МГБ, из схрона было изъято более 32,6 тысячи боеприпасов, в том числе противопехотные осколочные мины, противотанковые мины, осколочно-фугасных мины для миномета калибра 128 миллиметров, применение которых запрещено минскими соглашениями, выстрелы для противотанкового гранатомета РПГ-7, противотанковая управляемая ракета, 29 тысяч патронов для автоматического стрелкового оружия, а также 3 тысячи патронов для крупнокалиберных пулеметов.
"С 2016 года на территории республики схрона с подобным количеством боеприпасов силовыми структурами не изымалось", - уточнили в пресс-службе.
По данным МГБ ЛНР, тайник был организован военнослужащими Главного управления разведки министерства обороны Украины.
"Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения", - сообщили в пресс-службе.
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