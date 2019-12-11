МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории, граничащей с участком разведения сил и средств, в районе населенного пункта Станица Луганская ликвидирован тайник с крупной партией боеприпасов", - сказал представитель пресс-службы.

По данным МГБ, из схрона было изъято более 32,6 тысячи боеприпасов, в том числе противопехотные осколочные мины, противотанковые мины, осколочно-фугасных мины для миномета калибра 128 миллиметров, применение которых запрещено минскими соглашениями, выстрелы для противотанкового гранатомета РПГ-7, противотанковая управляемая ракета, 29 тысяч патронов для автоматического стрелкового оружия, а также 3 тысячи патронов для крупнокалиберных пулеметов.