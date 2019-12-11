В "Оппозиционной платформе" заявили, что офис партии прослушивался СБУ

"У нас также была информация о том, что кроме прослушивания наших телефонов, онлайн идет информация из нашего офиса, и все, что происходит в нашем офисе, оперативно ложится на стол руководства Службы безопасности Украины. Такая информация могла быть только в том случае, если в офисе или рядом с ним находится прослушивающая аппаратура, то есть "жучки". И мне кажется, что как раз тот обыск, который был неделю назад, 4 декабря, был сделан Службой безопасности Украины с одной целью - чтобы убрать эту прослушивающую аппаратуру, которая могла быть у нас в офисе", - заявил в среду Загородний в эфире телеканала "112 Украина".