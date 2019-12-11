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В "Оппозиционной платформе" заявили, что офис партии прослушивался СБУ
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РИА Новости

В "Оппозиционной платформе" заявили, что офис партии прослушивался СБУ

17:44 11.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний считает, что Служба безопасности Украины прослушивала офис политсилы в Киеве и проводила там обыски, чтобы убрать аппаратуру.
Ранее представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на основании опубликованной в СМИ информации обвинили СБ Украины в организации незаконной слежки за своими депутатами. Спецслужба отвергла эти обвинения, но Государственное бюро расследований по заявлению депутатов возбудило уголовное дело.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
4 декабря, 18:08
"Оппозиционная платформа" прокомментировала обыски СБ Украины
"У нас также была информация о том, что кроме прослушивания наших телефонов, онлайн идет информация из нашего офиса, и все, что происходит в нашем офисе, оперативно ложится на стол руководства Службы безопасности Украины. Такая информация могла быть только в том случае, если в офисе или рядом с ним находится прослушивающая аппаратура, то есть "жучки". И мне кажется, что как раз тот обыск, который был неделю назад, 4 декабря, был сделан Службой безопасности Украины с одной целью - чтобы убрать эту прослушивающую аппаратуру, которая могла быть у нас в офисе", - заявил в среду Загородний в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, еще до обыска в его офисе была обнаружена камера.
Депутат политсилы Ренат Кузьмин ранее сообщил, что Служба безопасности проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В партии заявили, что обыски прошли в офисах шести депутатов: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича. Пресс-секретарь СБ Украины Елена Гитлянская заявила, что следственные действия не имеют отношения к политике.
Согласно украинскому законодательству, слежку и другие следственные действия в отношении действующих депутатов парламента можно проводить после голосования за это в Верховной раде. До голосования в парламенте депутаты защищены неприкосновенностью.
Парламент Украины принял закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ подписал президент Владимир Зеленский. Он вступает в силу с 1 января.
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
12 ноября, 23:54
"Оппозиционная платформа" обвинила СБУ в незаконной слежке за депутатами
041021
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Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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