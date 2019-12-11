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Россотрудничество назначило своего представителя в Сирии
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РИА Новости

Россотрудничество назначило своего представителя в Сирии

17:20 11.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкУчастники митинга в Тартусе
Участники митинга в Тартусе
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ЛЮБЛЯНА, 11 дек — РИА Новости. Представитель Россотрудничества в Сирии уже назначен и в скором времени выедет для работы в Дамаск, сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова на встрече с российскими журналистами, посвящённой итогам 2019 года.
Российский Центр науки и культуры в Дамаске приостановил работу в 2013 году из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии, руководитель представительства был отозван. В начале 2014 года деятельность центра частично возобновили, однако потом его работа была вновь приостановлена.
"У нас уже назначен представитель, который в скором времени туда выедет. По соображениям безопасности мы его (РЦНК - ред.) не открывали. Сейчас уже время прошло, все меры безопасности, защиты дома будут сделаны, и представитель туда выйдет в скором времени. Все уже восстанавливается", - сказала Митрофанова.
По ее словам, в Дамаске был "потрясающий центр".
"Там все было: бильярдный клуб, в который ходила вся сирийская элита, известный шахматный клуб, курсы русского языка, там активные соотечественники. Конечно, быстро в том же объёме работу не восстановишь, там, во-первых, требуется проведение ремонта. И будет больше работы, чем раньше", - добавила глава Россотрудничества.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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