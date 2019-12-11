Россотрудничество назначило своего представителя в Сирии

ЛЮБЛЯНА, 11 дек — РИА Новости. Представитель Представитель Россотрудничества Сирии уже назначен и в скором времени выедет для работы в Дамаск, сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова на встрече с российскими журналистами, посвящённой итогам 2019 года.

Российский Центр науки и культуры в Дамаске приостановил работу в 2013 году из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии, руководитель представительства был отозван. В начале 2014 года деятельность центра частично возобновили, однако потом его работа была вновь приостановлена.

"У нас уже назначен представитель, который в скором времени туда выедет. По соображениям безопасности мы его (РЦНК - ред.) не открывали. Сейчас уже время прошло, все меры безопасности, защиты дома будут сделаны, и представитель туда выйдет в скором времени. Все уже восстанавливается", - сказала Митрофанова.

По ее словам, в Дамаске был "потрясающий центр".

"Там все было: бильярдный клуб, в который ходила вся сирийская элита, известный шахматный клуб, курсы русского языка, там активные соотечественники. Конечно, быстро в том же объёме работу не восстановишь, там, во-первых, требуется проведение ремонта. И будет больше работы, чем раньше", - добавила глава Россотрудничества.