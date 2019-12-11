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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-11T17:18+0300
https://ria.ru/20191211/1562281488.html
"Т Плюс" за год планирует перейти на "альткотельную" еще в 13 городах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_62d8bc2c014751947eecec465a0a070c.jpg
РИА Новости

"Т Плюс" за год планирует перейти на "альткотельную" еще в 13 городах

17:18 11.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в новой газовой котельной
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует перевести еще 13 городов на метод "альтернативной котельной" в 2019-2020 годах, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.

"Планы на 2019-2020 годы: переход 13 городов на "альткотельную", заключить 2 концессии", - отмечается в материалах "Т Плюс".

Перевести на новую модель рынка тепла компания планирует Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Оренбург, Владимир, Чебоксары, Новочебоксарск, Балаково, Кирово-Чепецк, Пермь, Йошкар-Олу, Саранск и Екатеринбург.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.
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Вчера, 17:11Теплоснабжение
"Т Плюс" ожидает переход Оренбурга на "альткотельную" до конца года
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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