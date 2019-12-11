"Т Плюс" за год планирует перейти на "альткотельную" еще в 13 городах

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Т Плюс" планирует перевести еще 13 городов на метод "альтернативной котельной" в 2019-2020 годах, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.

"Планы на 2019-2020 годы: переход 13 городов на "альткотельную", заключить 2 концессии", - отмечается в материалах "Т Плюс".

Перевести на новую модель рынка тепла компания планирует Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Оренбург, Владимир, Чебоксары, Новочебоксарск, Балаково, Кирово-Чепецк, Пермь, Йошкар-Олу, Саранск и Екатеринбург.

"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула.