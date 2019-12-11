"Т Плюс" в 2019 году увеличила вложения в теплосети на 37%

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Компания Компания "Т Плюс" в 2019 году инвестировала 13 миллиардов рублей в тепловые сети, что на 37% больше, чем в прошлом году, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.

"Вложения в теплосети - 13 миллиардов рублей (+37%)", - отмечается в презентации.

Инвестиции в генерацию также увеличились - на 36%, составив 17 миллиардов рублей.

Гендиректор "Т Плюс" также обратил внимание, что компания в текущем году переложила 400 километров труб, но есть необходимость наращивать темпы по их замене.

"Одна, наверно, из бед, что мы вот эту цифру (400 километров - ред.) скорей не можем каким-то быстрым темпом нарастить. 400 километров в год при протяженности сетей 18 с небольшим тысяч километров суммарно у компании - это такая перекладка 2-2,5% в год, что является в принципе сильно недостаточно", - подчеркнул Вагнер.