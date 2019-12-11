"Т Плюс" в 2019 году увеличила вложения в теплосети на 37%

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Компания "Т Плюс" в 2019 году инвестировала 13 миллиардов рублей в тепловые сети, что на 37% больше, чем в прошлом году, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.
"Вложения в теплосети - 13 миллиардов рублей (+37%)", - отмечается в презентации.
Инвестиции в генерацию также увеличились - на 36%, составив 17 миллиардов рублей.
Гендиректор "Т Плюс" также обратил внимание, что компания в текущем году переложила 400 километров труб, но есть необходимость наращивать темпы по их замене.
"Одна, наверно, из бед, что мы вот эту цифру (400 километров - ред.) скорей не можем каким-то быстрым темпом нарастить. 400 километров в год при протяженности сетей 18 с небольшим тысяч километров суммарно у компании - это такая перекладка 2-2,5% в год, что является в принципе сильно недостаточно", - подчеркнул Вагнер.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.