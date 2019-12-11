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Теплоснабжение
2019-12-11T17:15+0300
https://ria.ru/20191211/1562281358.html
"Т Плюс" в 2019 году увеличила вложения в теплосети на 37%
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РИА Новости

"Т Плюс" в 2019 году увеличила вложения в теплосети на 37%

17:15 11.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинРемонт теплотрасс
Ремонт теплотрасс
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Компания "Т Плюс" в 2019 году инвестировала 13 миллиардов рублей в тепловые сети, что на 37% больше, чем в прошлом году, следует из презентации главы компании Андрея Вагнера.

"Вложения в теплосети - 13 миллиардов рублей (+37%)", - отмечается в презентации.

Инвестиции в генерацию также увеличились - на 36%, составив 17 миллиардов рублей.
Гендиректор "Т Плюс" также обратил внимание, что компания в текущем году переложила 400 километров труб, но есть необходимость наращивать темпы по их замене.
"Одна, наверно, из бед, что мы вот эту цифру (400 километров - ред.) скорей не можем каким-то быстрым темпом нарастить. 400 километров в год при протяженности сетей 18 с небольшим тысяч километров суммарно у компании - это такая перекладка 2-2,5% в год, что является в принципе сильно недостаточно", - подчеркнул Вагнер.
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