Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии

ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Милитаризация сопредельных с Южной Осетией территорий вызывает беспокойство, заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в среду в Пятигорске встречавшийся с генпрокурором Южной Осетии Урузмагом Джагаевым.
"Беспокоит ситуация милитаризации границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией, мы видим факторы внешних воздействий на этот процесс. И хотим заявить, что важнейшая функция наша - это как раз демилитаризация. Правовые механизмы взаимодействия с другими государствами. Конечно, это не должно решаться силой оружия, а должно решаться силой закона", - сказал Демешин журналистам.
При этом, по его словам, "динамика совершения преступлений, особенно связанных с контрабандой, в рамках взаимодействием наших двух стран идет на снижение".