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Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии
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РИА Новости

Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии

16:48 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Милитаризация сопредельных с Южной Осетией территорий вызывает беспокойство, заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, в среду в Пятигорске встречавшийся с генпрокурором Южной Осетии Урузмагом Джагаевым.
"Беспокоит ситуация милитаризации границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией, мы видим факторы внешних воздействий на этот процесс. И хотим заявить, что важнейшая функция наша - это как раз демилитаризация. Правовые механизмы взаимодействия с другими государствами. Конечно, это не должно решаться силой оружия, а должно решаться силой закона", - сказал Демешин журналистам.
При этом, по его словам, "динамика совершения преступлений, особенно связанных с контрабандой, в рамках взаимодействием наших двух стран идет на снижение".
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Генпрокуратура РоссииПятигорскЮжная ОсетияРоссияВ мире
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