Генпрокуратура России обеспокоена милитаризацией у границ Южной Осетии

"Беспокоит ситуация милитаризации границ на территориях, сопредельных с Южной Осетией, мы видим факторы внешних воздействий на этот процесс. И хотим заявить, что важнейшая функция наша - это как раз демилитаризация. Правовые механизмы взаимодействия с другими государствами. Конечно, это не должно решаться силой оружия, а должно решаться силой закона", - сказал Демешин журналистам.