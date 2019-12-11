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Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров

16:28 11.12.2019
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© Фото : страница Дональда Трампа в TwitterМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
© Фото : страница Дональда Трампа в Twitter
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп в Белом доме
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Фотография президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Овальном кабинете не нарушает дипломатический протокол, в любом случае факт встречи сторон важнее формы, считает профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, главный редактор журнала "Дипломатическая служба" Владимир Винокуров.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. После встречи Трамп написал в Twitter, что провел "очень хорошую встречу" с Лавровым и приложил к посту фотографию, на которой американский лидер сидит за столом в Овальном кабинете, а глава МИД РФ стоит рядом. Некоторые пользователи в соцсетях посчитали такую "расстановку" недостаточно уважительной.
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Вчера, 14:26
"В условиях сдерживания". Эксперты о важном итоге визита Лаврова в СШАПрошедшую в Вашингтоне встречу главы МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом даже в отсутствии прорыва можно считать относительно успешной с учетом одного важного обстоятельства, отметили политологи.
"В принципе я не вижу здесь нарушения с точки зрения дипломатического протокола и этикета. Все-таки Трамп выступает в качестве хозяина Овального кабинета и принимает гостя. Как в этот момент вести себя во время фотосессии, определяет, конечно, хозяин по всем правилам такого рода мероприятий", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, это не должно вызывать какую-то отталкивающую реакцию, так как факт встречи сторон важнее. "Во всяком случае, главное здесь – всегда содержательная сторона. После длительной паузы сам факт встречи нашего министра иностранных дел с президентом США важнее, чем внешняя форма или оболочка, в которой эта встреча проходит", - отметил Винокуров.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Вчера, 12:34
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Эксперт добавил, что в любом случае, скорее всего, после фотографии Трамп либо встал и продолжил беседу, или и министр, и президент вместе куда-то сели.
Глава российского МИД Сергей Лавров во вторник прибыл в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Лавров провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, а также с Трампом.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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