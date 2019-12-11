Эксперт прокомментировал фотографию Лаврова и Трампа после переговоров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Фотография президента США Фотография президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Овальном кабинете не нарушает дипломатический протокол, в любом случае факт встречи сторон важнее формы, считает профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД России, главный редактор журнала "Дипломатическая служба" Владимир Винокуров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. После встречи Трамп написал в Twitter , что провел "очень хорошую встречу" с Лавровым и приложил к посту фотографию, на которой американский лидер сидит за столом в Овальном кабинете, а глава МИД РФ стоит рядом. Некоторые пользователи в соцсетях посчитали такую "расстановку" недостаточно уважительной.

"В принципе я не вижу здесь нарушения с точки зрения дипломатического протокола и этикета. Все-таки Трамп выступает в качестве хозяина Овального кабинета и принимает гостя. Как в этот момент вести себя во время фотосессии, определяет, конечно, хозяин по всем правилам такого рода мероприятий", - сказал РИА Новости эксперт.

По его словам, это не должно вызывать какую-то отталкивающую реакцию, так как факт встречи сторон важнее. "Во всяком случае, главное здесь – всегда содержательная сторона. После длительной паузы сам факт встречи нашего министра иностранных дел с президентом США важнее, чем внешняя форма или оболочка, в которой эта встреча проходит", - отметил Винокуров.

Эксперт добавил, что в любом случае, скорее всего, после фотографии Трамп либо встал и продолжил беседу, или и министр, и президент вместе куда-то сели.