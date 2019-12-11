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ГД поддержала отмену штрафа за показ нацистских символов для учебы
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РИА Новости

ГД поддержала отмену штрафа за показ нацистских символов для учебы

16:05 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об исключении административной ответственности за показ нацистской символики в просветительских и учебных целях.
Изменения вносятся в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря, 18:05
Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Основной закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях, был подписан президентом в начале декабря. Данный законопроект вносит корреспондирующую норму - исключает административную ответственность за демонстрацию такой символики при условии осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к ним: в частности, граждан, должностных и юрлиц не будут облагать штрафами. По действующему законодательству, санкция за такое нарушение для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 1 до 4 тысяч, для юрлиц - от 10 до 50 тысяч.
Заседание Совета по развитию гражданского общества
28 сентября, 13:32
СПЧ: нужно запретить демонстрацию нацистской символики в случае пропаганды
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