ГД поддержала отмену штрафа за показ нацистских символов для учебы

Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.

Основной закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики либо атрибутики в учебных и просветительских целях, был подписан президентом в начале декабря. Данный законопроект вносит корреспондирующую норму - исключает административную ответственность за демонстрацию такой символики при условии осуждения нацизма и экстремизма и формирования негативного отношения к ним: в частности, граждан, должностных и юрлиц не будут облагать штрафами. По действующему законодательству, санкция за такое нарушение для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц - от 1 до 4 тысяч, для юрлиц - от 10 до 50 тысяч.