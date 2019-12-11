Власти Приморья сняли режим ЧС, введенный из-за паводка в августе

Последствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Региональный режим ЧС, введенный в районах Региональный режим ЧС, введенный в районах Приморского края в августе этого года из-за проливных дождей и паводка, снят, сообщает региональная администрация.

"Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Кожемяко во время заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, 11 декабря", - говорится в сообщении.

По данным руководителей профильных департаментов Приморья и глав пострадавших районов, практически все восстановительные работы завершены. Выплачены компенсации пострадавшим, компенсирован ущерб сельхозпроизводителям, завершаются работы по ремонту дорог и расчистке русел рек.

Всего на компенсацию ущерба от паводка из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.

Кожемяко отметил , что до конца года восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры надо закончить.