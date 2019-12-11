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Власти Приморья сняли режим ЧС, введенный из-за паводка в августе
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РИА Новости

Власти Приморья сняли режим ЧС, введенный из-за паводка в августе

15:47 11.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. Автомобиль у подтопленной паводком дороги в районе Уссурийска. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Региональный режим ЧС, введенный в районах Приморского края в августе этого года из-за проливных дождей и паводка, снят, сообщает региональная администрация.
"Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Кожемяко во время заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду, 11 декабря", - говорится в сообщении.
По данным руководителей профильных департаментов Приморья и глав пострадавших районов, практически все восстановительные работы завершены. Выплачены компенсации пострадавшим, компенсирован ущерб сельхозпроизводителям, завершаются работы по ремонту дорог и расчистке русел рек.
Всего на компенсацию ущерба от паводка из федерального и краевого бюджетов направлено около двух миллиардов рублей.
Кожемяко отметил , что до конца года восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры надо закончить.
После нескольких циклонов и тайфунов в августе и начале сентября оказались подтопленными 47 населенных пунктов в 17 районах Приморья. Повреждено более 100 километров дорог, 25 мостов, пострадало 10 тысяч гектаров сельхозугодий.
Сергей Левченко
Вчера, 09:38
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Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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