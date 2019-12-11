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Путин на Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества. Прямая трансляция
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РИА Новости
Путин на Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества.
2019-12-11T18:08+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=75115889&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156228/27/1562282780_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_b6f00940775736f9b3baf22c49ba9313.jpg
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Путин на Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества. Прямая трансляция

18:08 11.12.2019 (обновлено: 18:15 11.12.2019)
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Президент России Владимир Путин принимает участие в Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества.
В мероприятии участвуют также Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.
День Героев Отечества — памятная дата, утвержденная в 2007 году и приуроченная ко дню, когда указом императрицы Екатерины II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца — высшая российская военная награда.
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Владимир ПутинРоссияВидеоОбщество
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