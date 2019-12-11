Путин на Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в Гала-приеме в честь Дня Героев Отечества.

В мероприятии участвуют также Герои России, Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.

День Героев Отечества — памятная дата, утвержденная в 2007 году и приуроченная ко дню, когда указом императрицы Екатерины II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца — высшая российская военная награда.