На Кубани пройдут рейды по борьбе с незаконной продажей пиротехники

СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Специальные рабочие группы проверят законность продажи пиротехники в Специальные рабочие группы проверят законность продажи пиротехники в Краснодарском крае для обеспечения безопасности жителей перед Новым годом, сообщает администрация региона.

Отмечается, что на Кубани будут созданы рабочие группы, в которые войдут представители органов власти, силовых структур и казачества. Планируется, что с 14 декабря они начнут проводить рейды по борьбе с несанкционированной продукцией, в том числе продуктами питания, пиротехническими изделиями и новогодней атрибутикой. В прошлом году рабочие группы обследовали более 800 объектов, из незаконного оборота изъяты 4,5 тысячи единиц пиротехнической продукции.

"Рейды по борьбе с незаконной торговлей пиротехникой пройдут в Краснодарском крае… Специалисты будут проверять, соблюдаются ли санитарные нормы и правила торговли… Пиротехнике будет уделено особое внимание", - говорится в сообщении.