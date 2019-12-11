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На Кубани пройдут рейды по борьбе с незаконной продажей пиротехники
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РИА Новости

На Кубани пройдут рейды по борьбе с незаконной продажей пиротехники

15:35 11.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Продажа пиротехники. Архивное фото
СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Специальные рабочие группы проверят законность продажи пиротехники в Краснодарском крае для обеспечения безопасности жителей перед Новым годом, сообщает администрация региона.
Отмечается, что на Кубани будут созданы рабочие группы, в которые войдут представители органов власти, силовых структур и казачества. Планируется, что с 14 декабря они начнут проводить рейды по борьбе с несанкционированной продукцией, в том числе продуктами питания, пиротехническими изделиями и новогодней атрибутикой. В прошлом году рабочие группы обследовали более 800 объектов, из незаконного оборота изъяты 4,5 тысячи единиц пиротехнической продукции.
Продажа пиротехники
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"Рейды по борьбе с незаконной торговлей пиротехникой пройдут в Краснодарском крае… Специалисты будут проверять, соблюдаются ли санитарные нормы и правила торговли… Пиротехнике будет уделено особое внимание", - говорится в сообщении.
По данным властей, в Краснодарском крае 834 специализированных магазина, обеспечивающих сохранность пиротехнических изделий как товара повышенной опасности. При этом за девять месяцев по фактам реализации продукции в неустановленных местах составлены более 12 тысяч административных протоколов, назначены штрафы почти на 52 миллиона рублей.
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