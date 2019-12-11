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Религия и мировоззрение
2019-12-11T15:19+0300
https://ria.ru/20191211/1562274422.html
Лужков сделал Москву современной европейской столицей, заявили в ФЕОР
https://cdn22.img.ria.ru/images/156221/32/1562213207_0:338:2048:1490_1036x0_80_0_0_d7a3b1b77c99f70fc3cc180964a70b56.jpg
РИА Новости

Лужков сделал Москву современной европейской столицей, заявили в ФЕОР

15:19 11.12.2019
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© РИА Новости / Игорь МихалевЗакладка первого высотного жилого комплекса в рамках городской комплексной инвестиционной строительной программы "Новое кольцо Москвы"
Закладка первого высотного жилого комплекса в рамках городской комплексной инвестиционной строительной программы Новое кольцо Москвы
© РИА Новости / Игорь Михалев
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Лидеры еврейской общины России направили соболезнования супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной в связи с кончиной бывшего мэра Москвы, отметив его вклад в превращение столицы в "многоконфессиональный, мультикультурный город, в котором уважают духовность и традиции народов".
"Я прекрасно помню, в каком состоянии находился город, когда он стал его мэром: за время работы Юрия Михайловича Москва стала в полном смысле слова современной европейской столицей, где все удобства и услуги приближены к людям", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводит пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).
По словам Берла Лазара, для еврейской общины пребывание Лужкова на посту мэра связано с возвращением исторических синагог и строительством новых, празднованием религиозных праздников на центральных площадях, открытием первых национальных школ, кошерных магазинов и другими добрыми делами.
Храм Христа Спасителя в Москве
Вчера, 11:16Религия и мировоззрение
Церемония прощания с Юрием Лужковым пройдет в Храме Христа Спасителя
В свою очередь президент ФЕОР Александр Борода отметил в письме, что, благодаря необычайной целеустремленности и самоотверженности, Лужкову удалось внести колоссальный вклад в развитие Москвы и создать уникальную систему социальной поддержки москвичей, благодаря которой качественно улучшилась жизнь сотен тысяч людей.
"Мы безмерно признательны за его внимание к еврейской общине Москвы и России. Он оказал фундаментальное значение для возрождения еврейской общины, поддерживал многие важные проекты", - сказал, в частности, Борода.
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииЕлена БатуринаЮрий Лужковрелигия
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