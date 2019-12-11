Лужков сделал Москву современной европейской столицей, заявили в ФЕОР

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Лидеры еврейской общины России направили соболезнования супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной в связи с кончиной бывшего мэра Москвы, отметив его вклад в превращение столицы в "многоконфессиональный, мультикультурный город, в котором уважают духовность и традиции народов".

"Я прекрасно помню, в каком состоянии находился город, когда он стал его мэром: за время работы Юрия Михайловича Москва стала в полном смысле слова современной европейской столицей, где все удобства и услуги приближены к людям", - сказал главный раввин России Берл Лазар, слова которого приводит пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

По словам Берла Лазара, для еврейской общины пребывание Лужкова на посту мэра связано с возвращением исторических синагог и строительством новых, празднованием религиозных праздников на центральных площадях, открытием первых национальных школ, кошерных магазинов и другими добрыми делами.

В свою очередь президент ФЕОР Александр Борода отметил в письме, что, благодаря необычайной целеустремленности и самоотверженности, Лужкову удалось внести колоссальный вклад в развитие Москвы и создать уникальную систему социальной поддержки москвичей, благодаря которой качественно улучшилась жизнь сотен тысяч людей.