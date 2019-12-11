Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом

"В этом году наблюдается спад товарооборота по сравнению с прошлым годом... Задача, поставленная главами государств, пока еще не достигнута, потому что наш товарооборот в 2018 году составил 6,1 миллиарда долларов, а в этом году, скорее всего, будет меньше. Задача стоит - выйти на 10 миллиардов долларов, это вполне реально, потому что та основа для отношений, которая у нас есть, позволяет выйти не только на этот рубеж, но и на более существенный", - сказал Володин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нга.