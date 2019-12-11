Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил снижение товарооборота между Россией и Вьетнамом, в связи с чем выступил за анализ соответствующих законодательных норм двух стран на площадке межпарламентской комиссии РФ и Вьетнама.
"В этом году наблюдается спад товарооборота по сравнению с прошлым годом... Задача, поставленная главами государств, пока еще не достигнута, потому что наш товарооборот в 2018 году составил 6,1 миллиарда долларов, а в этом году, скорее всего, будет меньше. Задача стоит - выйти на 10 миллиардов долларов, это вполне реально, потому что та основа для отношений, которая у нас есть, позволяет выйти не только на этот рубеж, но и на более существенный", - сказал Володин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нга.
По словам Володина, парламентариям нужно использовать новый формат межпарламентской комиссии, чтобы способствовать повышению объема взаимной торговли и привлечению инвестиций.
"Необходимо, используя новый формат работы в рамках межпарламентской комиссии между Государственной думой и парламентом Вьетнама, обсуждать вопросы, связанные с развитием отношений в рамках повышения объема взаимной торговли, реализации ключевых проектов и привлечением инвестиций на взаимной основе... с тем, чтобы мы могли через эту призму, возможно, внести коррективы и в законодательные решения", - сказал спикер Госдумы.
Он добавил, что "речь идет о том, чтобы стимулировать развитие наших двусторонних отношений и рост товарооборота".