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Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по делам национальностей
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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по делам национальностей

14:16 11.12.2019 (обновлено: 15:03 11.12.2019)
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18 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Ильдара ГИЛЬМУТДИНОВА по итогам года.
В рамках мероприятия речь также пойдет о решениях, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, которое состоялось 29 ноября в Нальчике – столице Кабардино-Балкарской Республики.
Будут освещены планы работы Комитета на 2020 год.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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