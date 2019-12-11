ГД поддержала проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

Документ позволит осуществлять выплаты получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с законом "О противодействии терроризму", так и с федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".