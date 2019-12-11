ГД поддержала проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.
Законопроект предлагает изменения в статью 21 федерального закона "О противодействии терроризму", согласно которым единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством.
Документ позволит осуществлять выплаты получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с законом "О противодействии терроризму", так и с федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуется дополнительно более 450 миллионов рублей.
Как подчеркнул глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект имеет важное социальное значение и восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций.