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ГД поддержала проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом
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РИА Новости

ГД поддержала проект о выплатах пострадавшим в борьбе с терроризмом

14:01 11.12.2019 (обновлено: 14:03 11.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность для военнослужащих, которые получили травму в операциях по борьбе с терроризмом, рассчитывать на единовременное пособие вне зависимости от других выплат.
Законопроект предлагает изменения в статью 21 федерального закона "О противодействии терроризму", согласно которым единовременные пособия, предусмотренные указанным законом, выплачиваются независимо от других единовременных пособий, компенсаций и иных выплат, установленных законодательством.
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Документ позволит осуществлять выплаты получившему военную травму при участии в мероприятиях по борьбе с терроризмом военнослужащему, являющемуся инвалидом и признанному не годным к прохождению военной службы, как в соответствии с законом "О противодействии терроризму", так и с федеральным законом "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуется дополнительно более 450 миллионов рублей.
Как подчеркнул глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект имеет важное социальное значение и восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций.
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