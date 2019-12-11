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В Серпухове прошел первый фестиваль "Арт-Профи Слово"
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РИА Новости

В Серпухове прошел первый фестиваль "Арт-Профи Слово"

13:59 11.12.2019
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© Фото : ООО "КонгрессХим"Первый фестиваль обучающихся профессиональных образовательных организаций "Арт-Профи Слово" в Серпухове
Первый фестиваль обучающихся профессиональных образовательных организаций Арт-Профи Слово в Серпухове
© Фото : ООО "КонгрессХим"
МОСКВА, 11 дек - ООО "КонгрессХим". В Серпухове завершился Первый фестиваль обучающихся профессиональных образовательных организаций "Арт-Профи Слово".
Участниками мероприятия стали более 300 студентов и педагогов профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки из 20 субъектов Российской Федерации.
С 5 по 7 декабря площадкой для проведения Фестиваля стал комфортабельный отель в г. Серпухов – парк-отель "Воздвиженское", в котором были размещены участники и в уютных конференц-залах которого походили все мероприятия в рамках Фестиваля. "Город был выбран неслучайно – Серпухов входит в знаменитый туристический маршрут "Золотое кольцо" и имеет потрясающее культурное наследие. Все участники получили возможность принять участие в увлекательной экскурсии по городу в рамках Фестиваля "Арт-Профи Слово"", - отметила Дарья Ярцева, генеральный директор "КонгрессХим", технический оператор Фестиваля.
В рамках программы студенты также смогли принять участие в творческом конкурсе, который проходил в нескольких номинациях – "Вокал", "Театр", "Хореография" и "Конкурс чтецов и декламации". За выступлениями наблюдали не только члены жюри, но и другие участники, не упуская возможности поддержать выступающих.
Среди участников была проведена интеллектуальная игра, где студентам задавали различные каверзные вопросы по теме русского языка и языков народов Российской Федерации.
Участники Фестиваля посетили мастер-классы от научных деятелей:
— "Обучение интерпретации художественного текста в начальной школе", Е.С. Богданова, кандидат педагогических наук, доцент РГУ им. С.А. Есенина
— "Работа по развитию речи обучающихся: как сделать ее интересной и эффективной", О.Г. Тимченко, доцент РГУ им.С.А.Есенина
— "Трансформация современной пунктуационной системы", Н.И. Демидова, профессор РГУ им.С.А.Есенина
Одним из испытаний конкурса профессионального мастерства по теории и методике преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации стало проведение внеклассных занятий. Будущих педагогов приняли у себя СОШ № 11 и СОШ № 3 г. Серпухова. Учителя, в чьих классах проводились подобные занятия, отметили высокий уровень подготовки студентов и креативный подход к выбору темы занятия.
У участников была уникальная возможность представить свои разработки на научно-практической конференции и на конкурсе исследовательских работ. Жюри конкурса подчеркнуло, что все докладчики подошли к своим выступлениям не просто серьезно – с настоящей научной скрупулезностью.
Фестиваль собрал студентов со всей страны, даже из самых отдаленных уголков – Ингушетии, Чувашии, Марий Эл, Дагестана, также дальних регионов Омской области, Центрального федерального округа. Участники смогли не только попробовать свои силы в научных исследованиях и докладах, прослушать мастер-классы от настоящих профессионалов своего дела, но и попробовать себя в роли настоящих учителей, проводя уроки в младших классах двух школ. В России это первый и пока единственный фестиваль, направленный на обучающихся профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы для преподавателей начальных классов и дошкольного образования.
"Программа фестиваля "Арт-Профи Слово" была построена таким образом, чтобы за три дня проведения дать максимум полезных профессиональных навыков участникам, которые они бы смогли применить не только в обучении, но и в дальнейшем в своей работе в качестве педагогов", - отметила Татьяна Пуговкина, заместитель Председателя Российского Союза молодежи.
Организаторы Фестиваля "Арт-Профи Слово" – Министерство просвещения Российской Федерации, ООО "КонгрессХим" и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" – выразили надежду, что Фестиваль станет ежегодной доброй традицией.
Более подробную информацию о Фестивале "Арт-Профи Слово" можно получить на сайте.
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