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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T13:40+0300
https://ria.ru/20191211/1562255311.html
Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156224/46/1562244655_0:139:1800:1152_1036x0_80_0_0_bf19ddc31a8cde6f9b2a66b8625bfc6f.jpg
РИА Новости

Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы

13:40 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверские власти при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе постарались учесть все пожелания тверичан, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие. Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной картой или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации – 25 рублей", — сказал глава региона на пресс-конференции в среду.
При этом он отметил, что стоимость тарифа при оплате одного билета в транспорте наличными в настоящее время обсуждается.
Вместе с тем губернатор заверил, что на общественном транспорте Тверской агломерации будут сохранены все льготы.
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Губернатор также сообщил, что в настоящее время обсуждается работа электробусов на городских маршрутах на основе опыта Москвы. Совместно с "Трансмашхолдингом" прорабатываются проекты по выпуску этого вида транспорта на тверских предприятиях транспортного машиностроения.
Внедрить новую модель пассажирских перевозок планируется в феврале следующего года. По маршрутам будут запущены новые комфортабельные автобусы экологического стандарта "Евро-5", брендированные в едином стиле. Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Эти требования будут учитываться при формировании проектов государственных контрактов.
По словам Рудени, первые партии новых автобусов прибудут в регион в декабре-январе.
Предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта.
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Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.
В настоящее время уже объявлены конкурентные процедуры по выбору перевозчиков в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок.
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