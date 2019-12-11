Руденя: на маршруты Твери могут выйти и электробусы

Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверские власти при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе постарались учесть все пожелания тверичан, заявил губернатор области . Тверские власти при создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе постарались учесть все пожелания тверичан, заявил губернатор области Игорь Руденя

"При создании новой транспортной модели в Твери и Калининском районе, мы учли все пожелания жителей: сохранили все действующие маршруты и восстановили недостающие. Оплата проезда по абонементу будет стоить 21 рубль. Тариф при безналичной оплате в транспорте с помощью кредитной картой или социальной карты, которая будет выпущена для жителей тверской агломерации – 25 рублей", — сказал глава региона на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что стоимость тарифа при оплате одного билета в транспорте наличными в настоящее время обсуждается.

Вместе с тем губернатор заверил, что на общественном транспорте Тверской агломерации будут сохранены все льготы.

Губернатор также сообщил, что в настоящее время обсуждается работа электробусов на городских маршрутах на основе опыта Москвы. Совместно с "Трансмашхолдингом" прорабатываются проекты по выпуску этого вида транспорта на тверских предприятиях транспортного машиностроения.

Внедрить новую модель пассажирских перевозок планируется в феврале следующего года. По маршрутам будут запущены новые комфортабельные автобусы экологического стандарта "Евро-5", брендированные в едином стиле. Автобусы будут оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системами безналичной оплаты проезда. Эти требования будут учитываться при формировании проектов государственных контрактов.

По словам Рудени, первые партии новых автобусов прибудут в регион в декабре-январе.

Предусмотрены меры по повышению доступности социальных объектов: увеличение количества рейсов до социально значимых учреждений, предприятий, территорий экономического развития, а также продление времени работы транспорта.

Благодаря внедрению новой модели провозная способность автобусов будет увеличена на 10% – до 18 тысяч человек в час. Интервалы движения в среднем составят от 2 до 4 минут, в отдаленных районах – от 5 до 15 минут.