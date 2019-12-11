Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так он прокомментировал слова гендиректора Первого канала Константина Эрнста, который рассказал в интервью The New Yorker , что в сюжете, вышедшем в эфир в ноябре 2014 года, была допущена ошибка, но она не была преднамеренной.

Песков отметил, что вокруг такой трагедии, как крушение рейса MH17, важно давать всю палитру версий.

"Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть", — сказал пресс-секретарь.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследование ведет международная следственная группа JIT. Она утверждает, что самолет сбили из комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.