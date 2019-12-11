Кузнецова рассказала о главном направлении в защите прав детей

"Это позволит скорректировать бюджет в субъекте РФ, направить его туда, где дети наименее защищены... В любой момент возраста мы сможем посмотреть, как себя чувствуют в регионе России дети-сироты в возрасте от 4 до 6 лет. Если ребенок является инвалидом - как выстроена работа и как защищается, например, его право на жилище, право на алименты, право жить и воспитываться в семье", - уточнила детский омбудсмен.