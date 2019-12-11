Кузнецова рассказала о главном направлении в защите прав детей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В 2020 году главным направлением в защите правам ребенка в РФ станет оценка нового показателя - "качества детства", рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"В будущем году основной красной нитью и лейтмотивом, системообразующим деятельность уполномоченных по правам ребенка, станет оценка и мониторинг нового интегрального показателя, который мы называем "качество детства". Этот показатель включит в себя все особенности детской политики в субъекте РФ, поможет в любой момент времени возраста, категории детей определить, насколько защищены его права", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ.
Она отметила, что при введении нового показателя не ставится задача составления рейтингов субъектов. По словам Кузнецовой, важно, чтобы были "выявлены пробелы", и информация "легла на стол тому, кто принимает решения".
"Это позволит скорректировать бюджет в субъекте РФ, направить его туда, где дети наименее защищены... В любой момент возраста мы сможем посмотреть, как себя чувствуют в регионе России дети-сироты в возрасте от 4 до 6 лет. Если ребенок является инвалидом - как выстроена работа и как защищается, например, его право на жилище, право на алименты, право жить и воспитываться в семье", - уточнила детский омбудсмен.
Кузнецова добавила, что сегодня институт уполномоченных заканчивает работу над "качеством детства" и над методикой оценки по новому показателю.