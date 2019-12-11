РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-11T12:51+0300
https://ria.ru/20191211/1562252533.html
Кузнецова рассказала о главном направлении в защите прав детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:269:2967:1938_1036x0_80_0_0_334e1a6e30f9ab8538f75a5fb8904dcc.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о главном направлении в защите прав детей

12:51 11.12.2019
191
© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В 2020 году главным направлением в защите правам ребенка в РФ станет оценка нового показателя - "качества детства", рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"В будущем году основной красной нитью и лейтмотивом, системообразующим деятельность уполномоченных по правам ребенка, станет оценка и мониторинг нового интегрального показателя, который мы называем "качество детства". Этот показатель включит в себя все особенности детской политики в субъекте РФ, поможет в любой момент времени возраста, категории детей определить, насколько защищены его права", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 11:34
Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка
Она отметила, что при введении нового показателя не ставится задача составления рейтингов субъектов. По словам Кузнецовой, важно, чтобы были "выявлены пробелы", и информация "легла на стол тому, кто принимает решения".
"Это позволит скорректировать бюджет в субъекте РФ, направить его туда, где дети наименее защищены... В любой момент возраста мы сможем посмотреть, как себя чувствуют в регионе России дети-сироты в возрасте от 4 до 6 лет. Если ребенок является инвалидом - как выстроена работа и как защищается, например, его право на жилище, право на алименты, право жить и воспитываться в семье", - уточнила детский омбудсмен.
Кузнецова добавила, что сегодня институт уполномоченных заканчивает работу над "качеством детства" и над методикой оценки по новому показателю.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 12:46
Более восьми тысяч обращений поступило детскому омбудсмену за год
210012
Обсудить 0
Анна КузнецоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Более восьми тысяч обращений поступило детскому омбудсмену за год
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Анну Кузнецову наградили медалью за вклад в укрепление правопорядка
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Росфинмониторинг видит поступления в НКО из-за рубежа через физлиц
Студенты сидят за компьютером
Первый этап олимпиады "Я — профессионал" привлек 90 тысяч студентов
Элла Памфилова
Памфилова: выборами в Москве воспользовались как поводом для протестов
Пожарная машина в Испании
В Испании загорелся завод по переработке растворителей
Школьный аттестат
В Минкомсвязи рассказали, когда появятся цифровые школьные аттестаты
Логотип Google
Google назвал самые популярные мемы года
Украинский журналист Сергей Томиленко
На Украине предложили отменить запрет на въезд российским журналистам
Лагерь сирийских беженцев
Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума Добровольцы России в Сочи
Кузнецова рассказала о психических расстройствах у несовершеннолетних
Вид Земли с МКС
В ГД предложили установить в России День памяти жертв освоения космоса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл отметил снижение давления властей Украины на УПЦ
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
В Минпромторге заявили, что маркировка товаров не приведет к росту цен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Компания Росатома сейчас не собирается возобновлять работы в Фордо
09:12Колонна МЧС c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
09:07Источник: МИД огласит послу ФРГ ответные меры на высылку дипломатов
09:04Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16 человек
09:04Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
09:03В Новокузнецке ввели режим "черного неба"
09:00Ученые рассказали, как выстроить диалог между Россией и ЕС
09:00Ученые выяснили, кому больше подходит конкуренция, а кому – кооперация
08:54В Югре врачи спасли годовалую девочку, проглотившую батарейку
08:52Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:42Роскачество рассказало, как правильно выбрать фейерверки
08:36В Югре из торгового центра украли банкомат с шестью миллионами рублей
08:26Жителей южных Курил предупредили об ураганном ветре
08:21В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
08:06Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
07:56Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
07:38В Удмуртии уволили тренера спортшколы, избившую волейболисток на матче
07:28В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
07:23Ученые рассказали об опасности дневного сна
07:23В храме Христа Спасителя проходит прощание с Юрием Лужковым
Лента новостейМолния