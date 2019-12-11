В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду

"Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в одном из частных детских садов города Ижевска (часть вторая статьи 109 УК России — "Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска после тихого часа персонал обнаружил тело годовалой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.