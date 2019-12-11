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В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду
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РИА Новости

В Ижевске ребенок умер во время тихого часа в частном детсаду

12:47 11.12.2019 (обновлено: 23:04 11.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Годовалая девочка умерла во время тихого часа в одном из частных детских садов Ижевска, заведено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте СК России.

"Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в одном из частных детских садов города Ижевска (часть вторая статьи 109 УК России — "Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, 10 декабря около 15 часов в одном из частных детских садов Ижевска после тихого часа персонал обнаружил тело годовалой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

В рамках расследования дела осмотрено место происшествия, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка.
Юля и Ваня
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Следственный комитет РФМоскваРоссияИжевскПроисшествия
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