Более восьми тысяч обращений поступило детскому омбудсмену за год

"За 10 лет существования института уполномоченных по правам ребенка число обращений к нам выросло на 100%. Тенденция роста сохраняется на протяжении последних лет. Только за 11 месяцев 2019 года в аппарат уполномоченного поступило на 16% обращений больше, чем за весь прошлый год. Это более 8 тысяч", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ.