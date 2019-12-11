Более восьми тысяч обращений поступило детскому омбудсмену за год

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 8 тысяч обращений поступило к уполномоченному по правам ребенка в РФ за 2019 год, это на 16% больше, чем годом ранее, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"За 10 лет существования института уполномоченных по правам ребенка число обращений к нам выросло на 100%. Тенденция роста сохраняется на протяжении последних лет. Только за 11 месяцев 2019 года в аппарат уполномоченного поступило на 16% обращений больше, чем за весь прошлый год. Это более 8 тысяч", - сказала Кузнецова на заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ.
Омбудсмен уточнила, что больше всего обращений (28,9% от общего числа) в этом году поступило по семейным правоотношениям. На втором месте - вопросы имущественного характера (22%), на третьем - вопросы образования (13,5%).