На бывшем заводе в Киеве в 16 раз превышены нормы испарений ртути

КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Значительное превышение норм испарений ртути зафиксировали на территории бывшего завода "Радикал" в Значительное превышение норм испарений ртути зафиксировали на территории бывшего завода "Радикал" в Киеве , на разных участках показатель превышения составляет от 4 до 16 раз, сообщила пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. Как отмечается, Киевская городская государственная администрация начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал", уже выделены средства из бюджета города.