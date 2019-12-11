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На бывшем заводе в Киеве в 16 раз превышены нормы испарений ртути
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РИА Новости

На бывшем заводе в Киеве в 16 раз превышены нормы испарений ртути

12:42 11.12.2019
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© Fotolia / кosmoosПанорама зимнего Киева
Панорама зимнего Киева
© Fotolia / кosmoos
Панорама зимнего Киева. Архивное фото
КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Значительное превышение норм испарений ртути зафиксировали на территории бывшего завода "Радикал" в Киеве, на разных участках показатель превышения составляет от 4 до 16 раз, сообщила пресс-служба министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха. Как отмечается, Киевская городская государственная администрация начинает работу над проектом по демеркуризации завода "Радикал", уже выделены средства из бюджета города.
Завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы для подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более чем 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Предприятие остановило работу в июле 1996 года.
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