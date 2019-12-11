В Кремле назвали основную цель всех проектов в российской экономике

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Основная цель всех проектов в российской экономике - повышение заработных плат граждан в разных секторах, эта работа идет на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Основная цель всех проектов в российской экономике - повышение заработных плат граждан в разных секторах, эта работа идет на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на просьбу журналистов прокомментировать исследование экспертов Общественной палаты о социальном неравенстве в обществе, уровне справедливых зарплат.

"Мы пока не видели этого исследования. Тема повышения реально располагаемых доходов россиян, тема повышения заработных плат в разных секторах - это то, ради чего реализуются все проекты в экономике, потому что это основная цель всей работы - повышение благосостояния россиян. Поэтому это постоянная работа, которая ведется на постоянной основе", - сказал Песков.

Согласно данным исследования ОП "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости, более трети россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека превышает 50 тысяч рублей, при этом 97% связывают надежды на снижение социального неравенства с дополнительными усилиями государства.

Чаще всего граждане РФ, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60%. За доступ к качественным медицинским услугам проголосовали 49%, 38% - за территориальное неравенство. При этом неравенство в доступе к культурным благам испытывают всего 8% опрошенных, к благоприятной экологической среде - 11%. На невозможность обеспечить личную безопасность и безопасность близких пожаловались 13%.