Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 851 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 233 человека (женщин – 70, детей – 118), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 618 человек (женщин – 185, детей – 315)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Умм-Эль-Низам провинции Хомс выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны; в населенном пункте Гурек-Мулла провинции Алеппо 500 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны, столько же - в населенном пункте Гузалия провинции Хасеке.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России