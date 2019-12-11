Более 850 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел три гуманитарные акции. В населенном пункте Умм-Эль-Низам провинции Хомс выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,05 тонны; в населенном пункте Гурек-Мулла провинции Алеппо 500 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны, столько же - в населенном пункте Гузалия провинции Хасеке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.