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Чувашская Республика
2019-12-11T12:29+0300
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Чувашия проведет более 5,5 тысячи новогодних мероприятий
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РИА Новости

Чувашия проведет более 5,5 тысячи новогодних мероприятий

12:29 11.12.2019
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© Fotolia / KonstiantynРождество
Рождество
© Fotolia / Konstiantyn
ЧЕБОКСАРЫ, 11 дек – РИА Новости. В Чувашии запланировано более 5,5 тысячи новогодних и рождественских мероприятий, в которых ожидается участие более 800 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
По данным Минобразования Чувашии, в образовательных организациях республики будет проведено более 600 новогодних и рождественских мероприятий. Традиционно во всех детских садах в последней декаде декабря проводятся новогодние утренники, выставки поделок, подарков, в школах — представления, концерты, бал-маскарады, дискотеки, благотворительные акции.
Школьники Чувашии также получили приглашения на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москве, новогоднюю елку полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, новогоднюю елку Минпросвещения РФ.
На базе Чувашского государственного театра оперы и балета 26-27 декабря пройдут республиканские новогодние праздничные представления, в которых примут участие 1,5 тысяч детей из всех муниципальных образований. Школьники посмотрят театрализованное новогоднее представление, примут участие в развлекательной программе и получат новогодний подарок от главы Чувашской Республики.
В связи с предстоящими мероприятиями глава республики Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры для обеспечения комплексной безопасности при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий. Глава республики призвал обратить особое внимание на строгое соблюдение всех правил безопасности при использовании пиротехнических изделий, и других элементов праздничных мероприятий, которые могут привести к пожару.
Отмечено, что должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, противопожарного режима и антитеррористической защищенности, своевременное устранение выявленных замечаний.
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Кроме того, Игнатьев подчеркнул необходимость создания всех условий для активного досуга детей и молодежи в период зимних каникул. Родительские комитеты, попечительские советы должны координировать, регулировать возникающие вопросы.
Пресс-служба также сообщает, что в Чувашии в рамках ежегодной профилактической операции "Новый год" проверяются места проведения мероприятий с массовым пребыванием детей, места хранения и реализации пиротехнических изделий, организуется дежурство личного состава пожарной охраны.
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