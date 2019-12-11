БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Число прибыльных сельхозорганизаций Алтайского края возросло до 86%, это на 6% выше показателей прошлого года, сообщает правительство Алтайского края.
"По данным отчетности крупных и средних сельхозорганизаций, их выручка за девять месяцев этого года составила 51 миллиард рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост превысил 30%. Количество прибыльных хозяйств возросло до 86% (в прошлом году показатель был около 80%). Прибыль в крупных и средних сельхозорганизациях за анализируемый период увеличилась двукратно и достигла 11 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в хозяйствах региона продолжает расти средняя заработная плата. За три квартала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во всех категориях хозяйств она возросла на 13,7%, в крупных и средних - на 14,6%. Министерство отмечает, что положительная экономика в отрасли обусловлена ценовой ситуацией на рынке сельхозкультур и продукции животноводства.