Число прибыльных сельхозорганизаций Алтайского края возросло до 86%

"По данным отчетности крупных и средних сельхозорганизаций, их выручка за девять месяцев этого года составила 51 миллиард рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост превысил 30%. Количество прибыльных хозяйств возросло до 86% (в прошлом году показатель был около 80%). Прибыль в крупных и средних сельхозорганизациях за анализируемый период увеличилась двукратно и достигла 11 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.