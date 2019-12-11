Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов

Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из других субъектов, заявил губернатор области . Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из других субъектов, заявил губернатор области Игорь Руденя

"Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов. В рамках новой схемы обращения с ТКО создан региональный оператор - это наша, государственная компания. Также определили ставку за вывоз мусора меньше 100 рублей", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект планируется реализовать в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

По словам Рудени, в регионе ведется работа по созданию новой инфраструктуры по обращению с отходами. Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.