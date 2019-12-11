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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T11:53+0300
https://ria.ru/20191211/1562249015.html
Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156224/44/1562244429_0:85:2000:1210_1036x0_80_0_0_0beaad1fbee3a8917c5b08b5d3200e4c.jpg
РИА Новости

Руденя: Тверская область не будет принимать ТКО из других регионов

11:53 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Тверская область не будет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО) из других субъектов, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Доставлять в Тверскую область мусор из других регионов мы не будем. Кроме того, не предусмотрено создание в регионе мусоросжигательных заводов. В рамках новой схемы обращения с ТКО создан региональный оператор - это наша, государственная компания. Также определили ставку за вывоз мусора меньше 100 рублей", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что в регионе планируется развивать систему сортировки коммунальных отходов. Первый такой проект планируется реализовать в Калининском районе, где предполагается создать площадку со статусом технопарка. Экотехнопарк предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.
По словам Рудени, в регионе ведется работа по созданию новой инфраструктуры по обращению с отходами. Создаваемые объекты будут строго соответствовать современным требованиям в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.
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По региональному проекту "Чистая страна" до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа.
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Тверская областьНовости - ЭкологияИгорь РуденяОбщество
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