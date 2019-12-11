На Алтае увеличили финансирование проекта поддержки местных инициатив

БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Власти Власти Алтайского края увеличили финансирование проекта поддержки местных инициатив в два с половиной раза в связи с большой заинтересованностью населения и муниципалитетов, сообщает официальный сайт правительства администрации края.

По данным ведомства, данное решение принято губернатором Виктором Томенко совместно с депутатами краевого заксобрания в ходе обсуждения проекта закона о краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"В связи с большой заинтересованностью населения и муниципалитетов в реализации проекта поддержки местных инициатив и ежегодно увеличивающимся числом заявок в бюджете Алтайского края увеличен объем средств на это направление. В 2020 году сумма составит 250 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Максимальный размер субсидии на реализацию одного проекта развития или создания общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах, увеличен с 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. С увеличением объема субсидии и возрастанием стоимости проектов расширятся возможности сельских территорий в решении вопросов местного значения.

Напомним, что региональный закон "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" утвержден депутатами местного заксобрания.