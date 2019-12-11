В Комсомольске-на-Амуре задержали подростка за "минирование" школы

"В утреннее время на единый номер вызова экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил, что учащиеся и персонал одного из образовательных центров находятся в опасности. Для проверки информации на место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. Из здания было эвакуировано 360 человек", - говорится в сообщении.