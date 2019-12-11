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В Комсомольске-на-Амуре задержали подростка за "минирование" школы
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РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре задержали подростка за "минирование" школы

11:46 11.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Подросток задержан за ложное сообщение о минировании школы в Комсомольске-на-Амуре, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
"В утреннее время на единый номер вызова экстренных служб позвонил неизвестный и сообщил, что учащиеся и персонал одного из образовательных центров находятся в опасности. Для проверки информации на место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы. Из здания было эвакуировано 360 человек", - говорится в сообщении.
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Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено. Правоохранители задержали 15-летнего ученика школы.
"Сотрудникам полиции подозреваемый сообщил, что совершил звонок из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - сообщает полиция.
С подозреваемого взято обязательство о явке.
В понедельник в школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Проводилась эвакуация учеников и педагогов. Также подобные сообщения поступали в учебные заведения Еврейской АО, Амурской области и Приморского края. Опасных предметов найдено не было.
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МВД РФКомсомольск-на-АмуреПроисшествия
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